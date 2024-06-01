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仰睡、側睡、趴睡 哪種睡姿有益健康？

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每個睡姿都有其優點和缺點，不良睡姿可能會導致生病，了解睡姿做出最適合的調整，以獲得更好的睡眠和健康結果；圖為仰睡示意圖。（圖／123RF）
每個睡姿都有其優點和缺點，不良睡姿可能會導致生病，了解睡姿做出最適合的調整，以獲得更好的睡眠和健康結果；圖為仰睡示意圖。（圖／123RF）

側睡、仰睡與趴睡，你睡覺的時候偏好哪一種睡姿？睡眠姿勢不僅關乎睡眠品質的好壞，對長期健康也有深遠的影響。事實上，在最壞的情況下，不良的睡姿還可能導致你生病。

專家指出，你白天所做的事情通常會觸發睡覺時感受到的疼痛和不適，不同的睡覺姿勢也可能加劇這種情況。不過，每個睡姿都有其優點和缺點，了解它們可以幫助你做出調整，以獲得更好的睡眠和健康結果。

每個睡姿都有其優點和缺點，不良睡姿可能會導致生病，了解睡姿做出最適合的調整，以獲...
每個睡姿都有其優點和缺點，不良睡姿可能會導致生病，了解睡姿做出最適合的調整，以獲得更好的睡眠和健康結果；圖為側睡示意圖。（圖／123RF）

心臟病患適合右側睡

側睡是最常見的姿勢，但對某些人來說，是否對健康產生影響，取決於他們是左側睡還是右側睡。

專家建議，孕婦和任何患有胃食道逆流症或其他腸道問題的人採用左側睡，這是因為採取左側睡可以讓胃低於食道。此外，也建議患有心臟病的人嘗試右側睡，以減輕心臟壓力。

為了避免側睡可能對下背部造成壓力，專家建議使用適合的枕頭使頭部和頸部與脊椎對齊，並在膝蓋之間放置一個枕頭，以支撐臀部並減少下背部的壓力。

仰睡適合背、頸疼痛者

與仰臥睡眠相關的最常見問題之一是睡眠呼吸中止症，這是一種喉嚨軟組織，例如舌頭與軟顎肌肉暫時放鬆時氣道塌陷的疾病，導致打鼾和呼吸中斷。這對更廣泛的健康產生影響，並且常常與肥胖密切相關。嘗試減輕這個問題的一種方法是側睡。

然而，對於那些患有背部和頸部疼痛的人來說，仰睡往往是最好的選擇，你可以在膝蓋下放置一個枕頭以舒緩背部壓力，藉此保持脊椎的自然曲線。

對於那些沒有睡眠呼吸中止症的人來說，隨著年齡的增長，仰睡可能是一個很好的訓練自己的姿勢，因為仰睡的人比較不容易背痛，而且部分術後患者也需要仰睡。

每個睡姿都有其優點和缺點，不良睡姿可能會導致生病，了解睡姿做出最適合的調整，以獲...
每個睡姿都有其優點和缺點，不良睡姿可能會導致生病，了解睡姿做出最適合的調整，以獲得更好的睡眠和健康結果；圖為趴睡示意圖。（圖／123RF）

趴睡易加劇頸、背痛

雖然趴睡可以減少打鼾，因為它比仰睡有助於保持呼吸道更暢通，但這種姿勢更有可能導致頸部和背部疼痛加劇。

另外，趴睡時會將脖子轉到一邊可能會對脖子帶來壓力，而趴睡也會使脊椎拱起。甚至隨著趴睡時間越來越長，趴睡的臉部壓力會導致皺紋的產生。

專家建議，如果採取趴睡的話可使用較薄的枕頭或完全不使用枕頭，以使頸部保持在更中立的位置，並且在骨盆下方放置一個枕頭以幫助支撐下背部。

想改變睡姿可怎麼做？

專家也提醒，睡眠期間改變睡姿是很正常，也不表示你的睡眠有問題，有些人比其他人更頻繁改變睡姿。

若你想改變你的睡眠姿勢，你可以試著訓練自己。例如你想從仰睡改為側睡，可在第一晚向你喜歡的一側躺五分鐘，然後翻身仰臥。接著，第二天晚上增加到六分鐘，然後是七分鐘，依此類推。慢慢開始並逐漸增加，直到你習慣這個睡姿為止。

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