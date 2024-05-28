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量血壓謹記722原則 高血壓可靠「3C」有效控制

NOW健康
從年輕開始就養成健康生活習慣，掌握3C原則，有效控制自己的血壓；示意圖。（圖／123RF）
從年輕開始就養成健康生活習慣，掌握3C原則，有效控制自己的血壓；示意圖。（圖／123RF）

世界高血壓聯盟連續4年倡議「準確量血壓，控制血壓，延長壽命」（Measure Your Blood Pressure Accurately, Control It, Live Longer），呼籲世界各國政府重視測量血壓的重要性。

為鼓勵大家定期量血壓，且避免發生白袍高血壓的情形，國際建議18歲以上民眾，每年至少要在家量1次血壓，並搭配722原則：「7」連續7天量測、「2」早上起床後、晚上睡覺前各量1次、「2」每次量2遍，取其平均值。

如果健康成人7天血壓平均超過參考值120/80 mmHg，建議積極進行飲食、運動和作息調整，持續觀察722血壓值，若仍未改善，可再進一步諮詢醫療人員。

造成高血壓的因素有很多，包括吸菸、喝酒、缺乏適量運動、體重過重、攝取過多的鹽分等，且高血壓初期通常沒有特別感覺，需透過「定期測量」才能掌握自身血壓狀況，國健署吳昭軍署長提醒民眾，從年輕時養成健康生活習慣，並掌握3C（Check、Change、Control）原則，輕鬆做好血壓自我管理：

1C規律測量（Check）

18歲以上的民眾每年至少要量1次血壓，從年輕起養成定期測量血壓的習慣，並利用紙本或手機下載相關健康管理軟體紀錄血壓數值，除可自我監測血壓變化情形，也可幫助醫療人員了解血壓控制情形，作為治療的參考依據。

2C改變習慣（Change）

在日常生活上，落實良好生活習慣，如採用低油、糖、鹽及高纖（3低1高）的飲食原則、拒菸酒、適度運動（1天至少運動30分鐘），保持良好的身體狀態，有助於血壓控制，減少心血管疾病急性發作的風險。

3C控制血壓（Control）

高血壓治療目標值依罹患慢性疾病種類及年齡層不同，會有所差異。對於罹患慢性病及老人族群，血壓控制則更為重要，除落實良好生活習慣外，更需遵循醫囑服藥，讓病情得到妥善的控制。(NOW健康 https://healthmedia.com.tw/main_detail.php?id=62981)

血壓標準值。（資料來源／元氣網、圖／123RF）
血壓標準值。（資料來源／元氣網、圖／123RF）

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