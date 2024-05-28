搞懂「蒸發型」或「缺水型」 控制乾眼症狀 防角膜受傷

醫師提醒，乾眼症應積極治療，找出病因才能對症緩解，以保護眼睛健康；示意圖。（圖／123RF）

全球科技快速發展，3C產品已經成為日常生活中不可或缺的要角，手機、電腦使用太久、隱形眼鏡配戴超時，長期受到這些不良用眼習慣的危害，小心文明病之一的「乾眼症」伴隨而來。

台灣台中中科慧雯大學眼科院長陳慧雯醫師表示，過去常認為乾眼症是老人專有的疾病，但現代人對科技產品的重度依賴，超時用眼也讓乾眼症族群年齡逐漸下修。乾眼症患者常敘述眼睛會有乾澀、燒灼感、異物感、癢感，甚至怕風、畏光、流淚等，有些患者也會抱怨眼睛常有黏稠的分泌物，感到視力忽好忽壞，還會有紅腫等現象，若持續讓眼睛暴露在乾燥環境下，嚴重可能會出現角膜破皮、角膜病變，甚至影響視力。

不只老化 戴假睫毛也要小心

罹患乾眼症的族群除了3C重度使用者外，平時愛畫眼妝、戴假睫毛的女性，又未注重眼部清潔，隱形眼鏡超時配戴，以及長時間待在空調環境下工作的辦公族，或是平時常熬夜、生活作息不正常，甚至經常購買含有防腐劑的眼藥水點用者，都可能是乾眼症的好發族群。此外，若長期服用如：利尿劑、降血壓藥物、抗組織胺及安眠藥等藥物，也會造成淚液分泌變少，導致乾眼症上身。

許多病人會問：「乾眼症能治癒嗎？」陳慧雯醫師指出，乾眼症屬於一種慢性發炎疾病，如同高血壓 、糖尿病等慢性疾病，雖無法完全治癒，仍必需長期積極治療，才能打破眼睛發炎的惡性循環，再合併日常保養維持，有效控制乾眼症狀、保護角膜，避免產生不可逆傷害，造成視力受損。若不積極治療，不僅會影響日常生活、工作效率，甚至引發角膜病變就得不償失。

臨床上在治療乾眼症之前，眼科醫師會先針對患者的病情進一步分析，確定屬於哪一類的乾眼症。人類的淚液結構可分為油脂層、水液層和黏液層共3層，3者缺一不可，且必須處於平衡狀態。

缺油？缺水？ 求醫對症下藥

陳慧雯醫師進一步說明，乾眼症又可分為「蒸發型」與「缺水型」，其中「蒸發型乾眼症」，也就是所謂的「瞼板腺功能障礙」所造成，主要是瞼板腺油脂分泌不足，而導致淚液蒸發速度過快；至於「分泌型乾眼症」，則是由於本身淚水分泌不足所致，這種類型常見於年紀老化後淚腺功能衰退，淚液分泌減少，長期戴隱形眼鏡，或是有免疫方面疾病所造成的淚水不足。

根據統計，罹患乾眼症的族群裡，有8成屬於「混合型乾眼症」及「缺油型乾眼症」。一般傳統治療乾眼症的方式有藥水、藥膏、人工淚液等，以往人工淚液著重在補水層，但現在坊間人工淚液種類琳瑯滿目，成分各有不同，陳慧雯醫師建議，購買前應先透過醫師專業檢查，了解自己的乾眼是屬於缺油、缺水或兩者兼具，才能對症處理。另外，建議有空時多熱敷、適時攝取魚油，都對緩解乾眼症有幫助。

醫療不斷進步，乾眼症的治療也日新月異，目前在改善瞼板腺油脂層功能障礙有2種積極治療方式，分別是熱脈動和眼科專用脈衝光。熱脈動是透過儀器均勻加熱並輕柔按摩眼瞼，恆溫控制在42.5度，能疏通軟化瞼板腺長久的老廢油脂，減緩乾眼症狀，並避免阻塞造成的瞼板腺萎縮。

陳慧雯醫師解釋，眼科專用脈衝光是運用低功率雷射，傳導熱能到眼瞼深處來軟化老廢油脂，活化瞼板腺細胞，促進油脂分泌，同時殺死眼睛周圍的細菌和蠕型蟎蟲，並幫助發炎小血管閉合、減少眼睛發炎反應，安全性高，也是目前國際上常用乾眼治療方式之一。

乾眼症雖是眼科常見的疾病，但出現類似乾眼症狀不見得就是乾眼症，例如眼睛紅腫有可能是發炎、感染，或是青光眼導致眼壓過高時，眼睛也會出現痠澀疲勞等症狀。陳慧雯醫師提醒，當有乾眼症狀或眼睛不適，應前往眼科醫療院所做進一步檢查治療，先找出病因再對症治療，才能確保眼睛健康。

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