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定期檢查血脂 1天吃3顆蛋也可以 可增加好膽固醇

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雞蛋營養價值高，可預防心血管疾病，醫師表示，絕大多數人只要定期檢查血脂，1天就算吃3顆蛋也不會影響健康；示意圖。（圖／123RF）
雞蛋營養價值高，可預防心血管疾病，醫師表示，絕大多數人只要定期檢查血脂，1天就算吃3顆蛋也不會影響健康；示意圖。（圖／123RF）

雞蛋被喻為「最接近完美食物」，飲食中優質蛋白質的重要來源，但一天最多可以吃幾顆蛋呢？對此，減重醫師蕭捷健在臉書粉專貼文，他表示，根據國外最新研究，絕大多數人只要定期檢查血脂，一天就算吃三顆蛋，也不會影響健康。

蕭捷健於文中指出，許多人以為食用太多雞蛋，可能增加血液中的膽固醇，但海外期刊《代謝》（Metabolism）最新研究顯示，對於代謝症候群患者來說，每天吃下三顆雞蛋反而能夠增加「好的膽固醇」（HDL）、減少「壞的膽固醇）（VLDL）。

一天究竟能吃幾顆蛋？蕭捷健表示，「乙醯輔酶A」（Acetyl-CoA）是膽固醇的主要原料，是由「過剩」的碳水化合物、脂肪酸或蛋白質轉化而來，同時也是人體新陳代謝的一大關鍵。對於大多數的人來說，每天即使吃三顆蛋也無妨，如果擁有APOB、LDLR、APOE等基因者，則可能會對飲食中的膽固醇更加敏感。

除了含有膽固醇，雞蛋還擁有豐富的卵磷脂、不飽和脂肪酸及其他有助調節血脂、預防心血管疾病的營養素，可說是好處多多。如何能夠確保在吃蛋之餘又不會影響健康？蕭捷健表示，定期檢查血脂，觀察身體反應。如果想要降低膽固醇，應該控制總熱量。

人體的膽固醇有70%至80%是由肝臟自行合成，只有20%至30%與攝取食物有關。換句話說，即使現在不吃任何含有膽固醇的食物，人體依然會自行製造、藉此維持正常運作。

如何存放雞蛋？最近一則日本網路影片提到，依照日本蛋農高野昌典建議，不需將取出蛋盒中雞蛋，也不要放在冰箱側門的蛋架，可以直接將雞蛋連同外盒放進冰箱內部存放。原因在於冰箱蛋架通常都設在側門，冰箱門一開一關，出現溫差，冷藏保鮮溫度不穩定，可能影響雞蛋品質。

此外，毒物專家招名威也在粉專提到「雞蛋的最佳保存期」，一般建議，超市販售的雞蛋最佳保存期為一至兩周。若存放超過兩周，雞蛋的蛋白質就會變質，增加細菌含量。一旦雞蛋冒出「有異味、蛋殼或蛋白變色、蛋殼不易剝下」等三大跡象，就不能再吃了。（NOW健康https://healthmedia.com.tw/main_detail.php?id=62955

雞蛋 日本 心血管疾病

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