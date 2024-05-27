我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

北加奧克蘭木材倉庫大火 現場濃煙猛竄 居民被示警「緊閉門窗」

好萊塢健壯男星在洛杉磯當街遭槍擊身亡 兇嫌只為搶汽車零件

巧克力吃法有差… 心情變好又飽足 營養師推薦6食物

世界新聞網
想心情好又吃得沒負擔，營養師推薦吃南瓜籽；示意圖。（圖／123RF）
想心情好又吃得沒負擔，營養師推薦吃南瓜籽；示意圖。（圖／123RF）

有些人情緒低落時會選擇吃甜食或喝含糖飲料來提振精神，但攝取太多糖分除了會讓血糖飆高外，還可能導致行動變得遲緩或疲累。營養師推薦六種食物能讓心情變好同時又富含營養，吃了有飽足感也變得開心，生理跟心理都比較沒負擔。

紐約郵報（New York Post）報導，想讓心情變好又不想吃得有負擔，營養師推薦南瓜籽、油性魚類、酪梨、柳橙、深色蔬菜和黑巧克力。

想心情好又吃得沒負擔，營養師推薦吃黑巧克力；示意圖。（圖／123RF）
想心情好又吃得沒負擔，營養師推薦吃黑巧克力；示意圖。（圖／123RF）

北卡羅來納州羅里（Raleigh）露比橡樹（Ruby Oak）營養諮詢中心的營養師伯恩（Christine Byrne）說，說到心理健康，包含許多富含營養食物的均衡飲食應該是最佳選擇。

第一是南瓜籽：

專長為預防心臟病的營養師勞森斯坦（Michelle Routhenstein）建議一次吃1盎司，一周可以吃幾次，可以灑在沙拉、優格或麥片上吃，她說南瓜籽是色胺酸的絕佳來源，色胺酸能生成血清素，血清素被普遍認為是幸福和快樂感覺的貢獻者。

第二是油性魚類：

包括鯷魚、鯡魚、鯖魚、黑鱈、鮭魚、鮪魚等，牠們富含Omega-3脂肪酸，可預防心血管疾病。伯恩說，近來研究發現Omega-3脂肪酸和改善情緒有強烈連結。美國心臟科協會建議每周攝取兩份油性魚類。

第三是酪梨：

勞森斯坦說，酪梨含有單元不飽和脂肪，對腦部健康和降低憂鬱症風險來說很重要，一顆約100公克重酪梨的一半就有約33毫克的色胺酸，營養師則建議一周吃兩份酪梨，一份大約50克。

第四是柳橙：

柳橙富含維他命C，而情緒憂鬱者很常缺乏維他命C。勞森斯坦說，柳橙含有黃酮類化合物如橙皮苷，有助於維持情緒穩定。

第五是深色蔬菜：

包括羽衣甘藍、綠葉甘藍、菠菜、小白菜等，一份2018的研究指出，深色蔬菜有葉酸和鎂，是預防憂鬱症的重要元素。美國人飲食指南建議一周吃一杯半的深色蔬菜。

第六是黑巧克力：

韓國在2022年的研究發現，受試者一天吃三次10公克的85%黑巧克力後心情達到最好，但吃70%黑巧克力或沒吃巧克力者沒有同樣結果。科學家將這結果歸因於腸道內微生物的改變，認為是益生元改變了腸道微生物的生態，再透過腸腦軸線改善情緒。

憂鬱症 北卡羅來納州 心臟病

上一則

再傳疑中邪事件 精神科醫揭緩解10大妙招

延伸閱讀

「英國最善良水電工」編故事騙捐款 休葛蘭也受害

「英國最善良水電工」編故事騙捐款 休葛蘭也受害
乳癌不能吃黃豆、喝牛奶？ 營養師揭「3大階段」照護建議

乳癌不能吃黃豆、喝牛奶？ 營養師揭「3大階段」照護建議
巧克力吃法有差...心情變好又沒負擔 營養師推薦六食物

巧克力吃法有差...心情變好又沒負擔 營養師推薦六食物
櫛瓜怎煮才好吃？ 營養師曝4情況少碰：恐中毒

櫛瓜怎煮才好吃？ 營養師曝4情況少碰：恐中毒

熱門新聞

醫師提醒，胰臟癌早期症狀不明顯，且缺乏有效篩檢方式，除家族史與胰臟炎是較危險因子，50歲後突然罹患糖尿病者，務必提高警覺。圖為示意圖。（123RF）

胰臟癌早期症狀不明顯 50歲患糖尿病等3族群當心

2024-05-25 14:06
台北市某連鎖壽司店遭爆料，花壽司裡面竟出現一條活生生的「蛞蝓」，嚇壞民眾，北市衛生局表示，將派員前往餐廳稽查衛生環境。（取材自爆料公社）

連鎖壽司店竟有蛞蝓 專家指誤食恐出現2大副作用

2024-05-19 04:51
根據一項新的科學回顧研究，20多歲至40多歲成年人罹患大腸直腸癌的比例正迅速上升，而這種疾病最常見的預警信號就是便血。紐約時報報導，根據這項新分析，直腸出血與罹患大腸直腸癌的風險增加5倍有關。(路透)

20-40歲罹患大腸癌激增 新研究點出「最不能忽視的警訊」

2024-05-25 03:45
霧眉示意圖。（讀者提供）

霧眉不能吃葉黃素？ 皮膚科醫師解答 這3項保健食品留意

2024-05-25 04:54
台南楠西陳姓農民結石40多年灌啤酒都成功排出，上周塞住腎臟就險報廢，醫師陳致豪說明手術過程。（記者周宗禎／攝影）

結石40多年喝啤酒都成功助排 一次塞住腎已損傷險報廢

2024-05-24 04:59
中年男子因心臟衰竭，導致血液滯留靜脈，也讓腹水無法排出，肚子曾大到像懷三胞胎。（員榮醫院提供）

中年男肚大如懷三胞胎 爬山健身險送命 竟是心臟問題

2024-05-21 04:48

超人氣

更多 >
「不可能的任務8」又傳意外被延誤 阿湯該交棒走人？

「不可能的任務8」又傳意外被延誤 阿湯該交棒走人？
又當台灣女婿… 汪小菲官宣再婚：下禮拜開始，我也是已婚了

又當台灣女婿… 汪小菲官宣再婚：下禮拜開始，我也是已婚了
提起習近平…約翰霍普金斯大學畢典演說遭打斷 羅穆尼機智化解

提起習近平…約翰霍普金斯大學畢典演說遭打斷 羅穆尼機智化解
買了房就後悔 包括維護成本因素在內的10個「早知道」

買了房就後悔 包括維護成本因素在內的10個「早知道」
央視「統一文」逼台灣演藝圈表態 這些大咖被點名

央視「統一文」逼台灣演藝圈表態 這些大咖被點名