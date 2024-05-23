調整飲食、洋蔥穿搭 緩解更年期症狀

更年期可能伴隨情緒低落、情緒不穩、易怒、憂鬱、焦慮等心理症狀；示意圖。（圖／123RF）

女性一生中面臨不同階段的生理變化，步入中年後，更年期來臨，隨荷爾蒙失去，面臨健康威脅。台大醫院婦產部主治醫師華筱玲表示，有患者自更年期開始，直到七、八十歲，數十年間均受相關症狀所苦。更年期是必然現象，建議女性盡己所能調適，多從事能讓自己快樂的活動，不必勉強自己回到更年期以前的生理、心理狀況。

3階段變化 恐長達數十年

華筱玲說，更年期可依照月經的狀況分為更年期早期、過度期、絕經期三個階段。更年期早期，婦女月經開始不規則，有時兩次月經時間拉長，有時變得更密集，都有可能；來到過度期，女性雌激素下降，月經不規則情況加劇，甚至會二、三個月才來一次月經；絕經期則是超過一年不來月經，此時體內雌激素降至20單位以下，卵巢指數FSH（促濾泡激素）則明顯上升。

更年期常見的症狀，包括熱潮紅、夜間盜汗驚醒、心悸、失眠、口乾舌燥、頻尿、尿路感染等，更會伴隨情緒低落、情緒不穩、易怒、憂鬱、焦慮等心理症狀。坊間有論者說，更年期女性比較容易生氣，華筱玲表示，其背後原因是荷爾蒙對大腦造成影響，就連平時情緒狀況良好的人，在更年期期間也會受影響，但表現形式多元，除了易怒之外，憂鬱悲傷也很常見。

華筱玲指出，更年期是自然的生理過程，但面對身體狀況不如從前的情況，心中難免要預作準備，「面對它、接受它、處理它、放下它」，建議女性從事較有樂趣的活動，設法讓自己快樂一點。同時，可以開誠布公告知家人自己已經進入更年期的事實，請周遭親友多加體諒，好的支持系統是陪伴女性度過更年期的關鍵之一。

熱潮紅、夜間難以入眠是女性更年期在生理層面最大的挑戰之一。華筱玲建議，更年期女性可以多攝取紅豆、當歸、山藥、月見草油等，這些食物含有類似雌激素的化學結構，也被稱為植物性荷爾蒙，有助於改善睡眠品質；熱潮紅通常是一陣、一陣的方式出現，來得快、去得也快，建議女性可採洋蔥式穿搭，並選擇棉質、麻質等較為通風的衣料，在室內時建議以風扇讓空氣流通，有必要時也可開冷氣。

運動保骨質 多攝取維他命D

除了更年期本身帶來的症狀，荷爾蒙流失也會導致女性衰老、皮膚乾燥鬆弛、粘膜乾燥、陰部、尿道、泌尿生殖系統也會乾燥不適，罹患心血管疾病的機率提升，體重控制困難，肌肉無力，骨質流失導致腰痠背痛等多種情況。華筱玲表示，更年期女性應盡量戒酒、戒菸，並多攝取鈣片、維他命D，少喝咖啡、茶等容易讓骨質流失的食品。

華筱玲說，自己月經開始不規則時，先是出現睡不好、熱潮紅的典型症狀，但當時月經狀況還好，觀察一陣子之後，其他症狀加重，除開始調整飲食習慣以外，也開始服用鈣片、維他命D。在驗血檢測 雌激素之後，服用荷爾蒙一段時間，直到症狀緩解才停藥，但仍持續運動避免骨質流失、肌少症等狀況，這些生活習慣延續至今。

想提升性欲 陰道塞劑輔助

許多民眾關心，過了更年期是否還能從事性行為？華筱玲表示，婦女在更年期後還是可以從事性行為，但因容易有粘膜乾燥等情況，建議使用陰道荷爾蒙藥膏或塞劑，除可改善乾燥問題，也可以幫助提升性欲。

另外，進入更年期後，許多疾病問題可能相繼出現。華筱玲建議，每一至二年接受全身健檢，並定期接受癌症 相關篩檢，透過凱格爾運動避免子宮陰道脫垂，注意保養生殖泌尿道，定期接受心血管相關疾病檢查等；而更年期女性免疫力下降，包含新冠疫苗 在內，部分疫苗需要施打追加劑。

荷爾蒙藥物 看症狀再服用

更年期要不要補充荷爾蒙藥物？讓很多女性遲疑。「若症狀不明顯，就不一定要吃荷爾蒙。」華筱玲表示，是否抽血檢查、服用荷爾蒙藥物需視個案而定，不過有些民眾即使雌激素還在正常範圍，也會有較為嚴重的症狀，可與醫師討論是否用藥。

至於用藥時間，有些民眾吃一、二年就停藥，或者斷斷續續服用；也有人一停藥就不舒服，以鎮靜安眠藥、抗憂鬱藥物幫助睡眠、熱潮紅仍效果有限，最後持續用藥至七、八十歲。