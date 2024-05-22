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小腿太細 男<34公分 女<33公分 恐是肌少症警訊

劉懿萱
居家自我檢測肌力，指標包含測量小腿肚圍，男生小於34公分、女生小於33公分需注意。（圖／123RF）
居家自我檢測肌力，指標包含測量小腿肚圍，男生小於34公分、女生小於33公分需注意。（圖／123RF）

身體肌肉因老化逐漸流失，台北淡水馬偕醫院復健科醫師曾愷祥說，肌力下滑跟年紀息息相關，通常50到55歲後，肌力下降明顯，若生活習慣活動量低，比如常坐著、躺著，情況會更嚴重。此外，慢性病也會影響肌力，比如心臟病、糖尿病、腎臟病，以及營養、消化不好等族群，肌肉品質、肌肉量較差。

男<34cm 女<33要注意

曾愷祥說，長輩居家自我檢測肌力，指標包含測量小腿肚圍，男生小於34公分、女生小於33公分需注意，或是拿東西、從椅子床舖站起來、爬10個階梯就感到吃力，以及一年內有跌到過等。另外，若要居家檢測平衡感，建議三項檢測方式，一是雙腳併攏站10秒，二是一腳拇趾靠另一腳足弓10秒、三則一腳碰另一腳的腳跟10秒，無法維持10秒的長輩須多加注意。

「最大原則是漸進方式自主訓練。」曾愷祥強調，長者肌力、平衡感下降有不同因素，若要在家訓練，需先請專業人員評估適合做哪些運動及頻率。不過，長輩可以先從模擬居家動作開始，如反覆起立、坐下，或拿一個小凳子、樓梯上下。曾愷祥說，頻率建議每周2天以上，每次1到3組，每組8到12下，組間可休息1至2分；至於強度，以10分為最累、0分為不累自我評估，強度需做到5、6分，再慢慢加強。

訓練下肢運動 過程不閉氣

而運動種類以下肢為主，訓練較大的肌群如大腿、髖關節處的肌群，建議起立蹲下、登階等運動。另外，也可以雙腳站著、膝蓋往上 抬頂胸口，或是腳往後勾屁股等；雙手支撐扶手踮腳尖，維持1到2秒，訓練小腿肌力，或是雙手支撐扶手側抬腿，膝蓋打直往左、右側開，訓練髖關節的肌力等。

曾愷祥說，研究證實運動可延緩、改善高血壓、高血脂，民眾應養成規律運動習慣。在醫院看到不少心臟病、心肌梗塞後的患者，因心肺功能很差，連翻身都無法，但經過運動訓練後，很多人可以回到正常生活。此外，他也提醒，運動過程需注意不要閉氣，並先暖身再運動。

台北輔大醫院骨科醫師王俊量指出，肌力供需應平衡，失衡就會出現肌力不足問題，比如常坐辦公室的白領階級長輩。而藍領階級雖因平常供給高，但需求也高，供給一旦下降，供需失衡就會開始出現下背疼痛。

王俊量提到，上門求診的長輩多因下背疼痛、痠痛，走久一點就下肢不適，常有患者描述坐在椅子上，想站卻站不起來，需要靠支撐才能站起，在疼痛急性期會抱怨很痛、痛到睡不著、走路舉步維艱等。

診察上，第一步需排除脊椎不穩定、脊椎神經壓迫問題，若結構上沒有太多問題，就可能是因肌力使用量不符合每日需求量，導致肌肉不足。進一步需判斷問題來自哪一部位的肌肉，比如下背痛有可能來自臀部肌肉問題，才能對症下藥。

預防肌少症，可以訓練較大的肌群如大腿、髖關節處的肌群，建議起立蹲下、登階等運動。...
預防肌少症，可以訓練較大的肌群如大腿、髖關節處的肌群，建議起立蹲下、登階等運動。（圖／123RF）

可做深蹲、踮腳尖、往上跳

王俊量說，民眾可做深蹲、踮腳尖、往上跳躍等運動，每個姿勢維持30秒，一個循環做20至30組，通常患者一個月回診，都會說恢復很多。若做了一陣子還是會下背疼痛、站不起來，則要可慮可能有其他結構問題。

不管背部、臀部皆屬於核心肌肉，觀看YouTube訓練核心肌群影片也是一種方式，一般人做這些普遍性的訓練，能獲得一定程度改善；若要針對肌少症患者做肌群訓練，建議要找復健、物理治療師諮詢，可以較快速改善肌力不足問題，也較安全。

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