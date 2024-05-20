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吃莓果健腦 逆齡料理延緩大腦老化 修復認知力

周佩怡
麥得飲食（MIND diet）能延緩大腦老化，改善認知功能，莓果類是水果的首選。（圖／123RF）
麥得飲食（MIND diet）能延緩大腦老化，改善認知功能，莓果類是水果的首選。（圖／123RF）

防失智、健腦，可多吃莓果！大腦神經細胞20歲後開始減少，若嚴重退化將增加失智風險，台灣營養師蘇韋霖表示，麥得飲食（MIND diet）能延緩大腦老化，改善認知功能，其強調攝取高抗氧化力食物，莓果類是水果的首選，富含花青素和類黃酮成分，能修復受損的認知能力，提升記憶力與學習能力，只要花點心思料理，即可增添美味口感。

麥得飲食提倡攝取天然原態的食物，藍莓、草莓、蔓越莓、黑莓等屬於抗氧化力高的水果，有助於降低體內自由基對大腦及心血管的傷害，除直接食用外，也可與豆漿一起攪打，當作早餐飲品或下午茶，一天喝一杯，幫助飲食營養更加分。

蘇韋霖說，豆漿是由黃豆所製成，富含優質蛋白質具有製造細胞和協助神經傳遞物質作用；大豆卵磷脂中的磷質醯膽鹼是腦部神經傳導物質「乙醯膽鹼」主要原料，能幫助神經傳遞、修復受損的細胞膜，使腦部變得更靈活。

若民眾擔心莓果的酸味，可額外添加適量蜂蜜提味，但蘇韋霖提醒，糖尿病患需控制整體含糖量，避免傷身。

藍莓、草莓、蔓越莓、黑莓等屬於抗氧化力高的水果，有助於降低體內自由基對大腦及心血...
藍莓、草莓、蔓越莓、黑莓等屬於抗氧化力高的水果，有助於降低體內自由基對大腦及心血管的傷害，除直接食用外，也可與豆漿一起攪打。(圖／蘇韋霖、123RF提供)

莓果豆漿製作方法

● 材料：無糖豆漿200ml、綜合莓果（蔓越莓＋藍莓）50g、蜂蜜適量

●作法：將豆漿、莓果、 蜂蜜（可不加），倒入果汁機中攪打至均勻即可。

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