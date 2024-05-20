乳癌患者營養照護分3期 注意3類飲食禁忌

乳癌病友常有不能吃水果或豆類製品的飲食迷思。（圖／123RF）

乳癌發生率逐年增加且有年輕化趨勢。台灣台北慈濟醫院營養師侯沂錚表示，隨著醫學的進步，乳癌治療成效愈來愈好，預後多能維持正常生活品質，她並提供乳癌病友分期營養攝取建議，讓癌友能夠吃得健康又安心。

破解常見的2大乳癌飲食迷思

侯沂錚指出，臨床上常有乳癌病友不能吃水果、豆類製品的飲食迷思，事實上這些食物都可以攝取。水果富含維生素C及抗氧化物質，可以抑制癌細胞 的生成，像莓果類水果具有花青素及類黃酮等多酚類，有助於抗發炎；豆類製品含豐富的蛋白質，是造血及提升免疫功能的最佳營養素，有助於對抗癌症 細胞。

針對癌症病人的飲食原則，侯沂錚將營養照護分為手術後初期、化放療時期及穩定追蹤期，提供照護建議

1.手術後初期：

手術後的前兩周為傷口癒合的重要時期，為縮短癒合時間，可以攝取蛋白質，如黃豆製品；維生素A、維生素C、鋅及鐵等營養素，如菠菜、胡蘿蔔、紅肉紫肉地瓜等都是良好的攝取來源。

2.化放療時期：

化療期間可能會造成白血球數目下降，因此要注重蛋白質的攝取，以60公斤的成人為例，每天建議攝取約6-7份豆蛋類及1-2份奶類，其中以原型豆類製品與低脂牛奶為佳。

3.穩定追蹤期：

當情況較穩定時，便要注意飲食均衡，全穀雜糧、蔬菜、水果、豆蛋、乳品、油脂堅果等六大類飲食要均衡攝取，以保持足夠的營養素來對抗癌細胞。

乳癌病友的飲食禁忌有哪些？

侯沂錚提醒，乳癌病友注意不可攝取高油及高熱量精緻食物、生食與酒精。高油、高熱量食物含較多飽和脂肪及膽固醇，可能會刺激乳癌細胞增生；癌友免疫力 較低，生食可能隱藏許多細菌，因此要避免生食；攝取過多精緻糖可能造成胰島素阻抗，促進癌細胞增生；過量酒精攝取會促進荷爾蒙分泌及活性，增加乳癌復發機會，建議癌友以原型食物的營養攝取為主，不需另外補充營養劑或健康食品。