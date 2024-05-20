我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

逾60萬加州居民未領通膨紓困金 逾期將失效

賴清德發表「兩國論」論述 台股盤中大跌逾150點

乳癌患者營養照護分3期 注意3類飲食禁忌

黃妙雲
乳癌病友常有不能吃水果或豆類製品的飲食迷思。（圖／123RF）
乳癌病友常有不能吃水果或豆類製品的飲食迷思。（圖／123RF）

乳癌發生率逐年增加且有年輕化趨勢。台灣台北慈濟醫院營養師侯沂錚表示，隨著醫學的進步，乳癌治療成效愈來愈好，預後多能維持正常生活品質，她並提供乳癌病友分期營養攝取建議，讓癌友能夠吃得健康又安心。

破解常見的2大乳癌飲食迷思

侯沂錚指出，臨床上常有乳癌病友不能吃水果、豆類製品的飲食迷思，事實上這些食物都可以攝取。水果富含維生素C及抗氧化物質，可以抑制癌細胞的生成，像莓果類水果具有花青素及類黃酮等多酚類，有助於抗發炎；豆類製品含豐富的蛋白質，是造血及提升免疫功能的最佳營養素，有助於對抗癌症細胞。

針對癌症病人的飲食原則，侯沂錚將營養照護分為手術後初期、化放療時期及穩定追蹤期，提供照護建議

1.手術後初期：

手術後的前兩周為傷口癒合的重要時期，為縮短癒合時間，可以攝取蛋白質，如黃豆製品；維生素A、維生素C、鋅及鐵等營養素，如菠菜、胡蘿蔔、紅肉紫肉地瓜等都是良好的攝取來源。

2.化放療時期：

化療期間可能會造成白血球數目下降，因此要注重蛋白質的攝取，以60公斤的成人為例，每天建議攝取約6-7份豆蛋類及1-2份奶類，其中以原型豆類製品與低脂牛奶為佳。

3.穩定追蹤期：

當情況較穩定時，便要注意飲食均衡，全穀雜糧、蔬菜、水果、豆蛋、乳品、油脂堅果等六大類飲食要均衡攝取，以保持足夠的營養素來對抗癌細胞。

乳癌病友的飲食禁忌有哪些？

侯沂錚提醒，乳癌病友注意不可攝取高油及高熱量精緻食物、生食與酒精。高油、高熱量食物含較多飽和脂肪及膽固醇，可能會刺激乳癌細胞增生；癌友免疫力較低，生食可能隱藏許多細菌，因此要避免生食；攝取過多精緻糖可能造成胰島素阻抗，促進癌細胞增生；過量酒精攝取會促進荷爾蒙分泌及活性，增加乳癌復發機會，建議癌友以原型食物的營養攝取為主，不需另外補充營養劑或健康食品。

癌症患者因為藥物副作用會有食欲不振問題，為了攝取足夠的營養素，侯沂錚建議，癌友可以透過少量多餐形式，烹調時選擇較溫和的調味料，避免食用高油、高鹽與辛辣食物。此外，平時適度的運動對食欲的提升也有幫助。

乳癌病友話放療期之飲食建議。（來源╱元氣網）
乳癌病友話放療期之飲食建議。（來源╱元氣網）

癌細胞 癌症 免疫力

上一則

侵襲性腦脊髓膜炎 感染後24小時恐危及生命

下一則

氣喘患者注意 掌握「3要訣」穩定控制 有機會減輕用藥

延伸閱讀

乳癌康復者骨鬆是同齡女性的2倍 45歲化療停經 滑倒骨折

乳癌康復者骨鬆是同齡女性的2倍 45歲化療停經 滑倒骨折

乳癌患者骨鬆風險倍增 醫籲從飲食、運動下手 提早預防

乳癌患者骨鬆風險倍增 醫籲從飲食、運動下手 提早預防
男性乳癌好發於高齡長輩 多數感疼痛、潰爛才發現

男性乳癌好發於高齡長輩 多數感疼痛、潰爛才發現
乳癌4手術 保有乳房外觀、恢復感知

乳癌4手術 保有乳房外觀、恢復感知

熱門新聞

台北市某連鎖壽司店遭爆料，花壽司裡面竟出現一條活生生的「蛞蝓」，嚇壞民眾，北市衛生局表示，將派員前往餐廳稽查衛生環境。（取材自爆料公社）

連鎖壽司店竟有蛞蝓 專家指誤食恐出現2大副作用

2024-05-19 04:51
深蹲示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Andrea Piacquadio）

瑪丹娜「16蹲」掀網路挑戰潮 骨科醫：兩類人千萬別做

2024-05-15 19:55
TikTok網友「victhepath」表示自己有心理變態性格，並說她從小就喜歡大屠殺等血腥內容。(擷取自TikTok @victhepath)

她在TikTok自爆被診斷心理病態 揭露從小愛看這些血腥內容

2024-05-13 23:35
圖片來源 ／健康醫療網 健康醫療網

身體3狀況是骨鬆警訊 醫籲65歲女性必做骨密檢測

2024-05-17 03:15
保鮮膜包裹食物不宜直接放置微波爐或電鍋加熱，容易釋出塑化劑汙染食物。（本報資料照片）

食物包保鮮膜直接加熱 小心毒素吃下肚

2024-05-13 02:00
每天均衡飲食很重要，長期偏食會缺乏特定維生素引發疾病。(記者簡慧珍／攝影)

六旬婦餐餐白粥土司配豆腐乳 缺乏這營養差一點痴呆

2024-05-16 19:50

超人氣

更多 >
遲到100年 賓大建築系向林徽因頒發畢業證書

遲到100年 賓大建築系向林徽因頒發畢業證書
伊朗總統萊希直升機墜落 大霧中搜救人員也失聯

伊朗總統萊希直升機墜落 大霧中搜救人員也失聯
谷歌陳立人殺妻凶宅上市 開價212萬 經紀寫了1句話

谷歌陳立人殺妻凶宅上市 開價212萬 經紀寫了1句話
9旬老太遇租霸近一年未交租 半夜被敲門恐嚇

9旬老太遇租霸近一年未交租 半夜被敲門恐嚇
加州18歲少女撞警車被捕 因高顏值走紅網路 神似泰勒絲

加州18歲少女撞警車被捕 因高顏值走紅網路 神似泰勒絲