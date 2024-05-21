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敷面膜為何長紅疹？防腐劑成分恐為過敏原

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有些人敷面膜會長紅疹，專家建議，應該考慮較不易過敏的產品，並在有效期限內盡快使用；示意圖。（圖／123RF）
有些人敷面膜會長紅疹，專家建議，應該考慮較不易過敏的產品，並在有效期限內盡快使用；示意圖。（圖／123RF）

保養品、化妝品或面膜含有大量水分、油脂，容易孳生微生物，因此，製造過程中均會添加適量防腐劑，以免產品變質，皮膚科醫師提醒，少部分民眾對於防腐劑過敏，引發接觸性皮膚炎，容易出現紅疹、搔癢，如有這類困擾，應該考慮較不易過敏的產品，並在有效期限內用完。

美妝品加防腐劑 2大作用

皮膚科醫師趙昭明表示，對於化妝品、保養品來說，防腐劑是必要的，如果沒有添加防腐劑，保存期限可能非常短，且容易被細菌及黴菌入侵繁殖，導致產品變質。為此，美國、歐盟及台灣食藥署均允許廠商在容許範圍內適量添加防腐劑，民眾無需擔心。

食藥署表示，保養品、化妝品的防腐劑具有有2種作用：

1.製造過程中，讓化妝品內的微生物營養細胞死亡，通常是利用化學方式破壞細胞壁，或干擾微生物的生化作用途徑。

2.建構1個微生物不易繁殖或萌芽（針對孢子）的環境，以停止或減少微生物的生長。

不同防腐劑對於各類化妝品的防腐效能、抑制微生物的範圍也有所不同，而化妝品的性質（如pH值）也會影響防腐劑效能。因此，為了配合所有產品配方需求，多數產品不會只添加單一成分防腐劑，而是用組合多項防腐劑的配方，以達最佳的防腐效能。

對防腐劑過敏 可選去敏產品

趙昭明表示，少部分民眾膚質容易過敏，如果接觸到某些成分防腐劑，就可能引發接觸性皮膚炎，門診就曾收治敷用面膜後，肌膚紅腫、發癢的個案，建議這類民眾考慮選擇所謂的去敏產品，降低過敏機率。

再者，保養品、化妝品應存放於陰涼處，避免高溫、潮濕或陽光照射處，使用過程避免手部直接接觸產品，以減少汙染，再者，一定在保存期限內使用完畢，如果過期，就不要再用。

(NOW健康 https://healthmedia.com.tw/main_detail.php?id=62899)

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