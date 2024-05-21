改善血液循環 有助緩解偏頭痛 3狀況應盡速就醫

偏頭痛好發族群以女性居多，藥師提醒，讓末梢血液循環暢通，能有效改善腳麻手麻，且能減緩頭痛程度和降低發作次數；示意圖。（圖／123RF）

頭痛一旦發作起來，輕微時或許還能忍受，但如果持續抽痛，嚴重甚至伴隨噁心、嘔吐等情況，感覺與一般頭痛有所不同，小心可能是偏頭痛上身，若出現每次發作愈來愈痛、或次數頻繁，應盡速尋求醫師診治。

偏頭痛好發族群以女性居多 飲食與環境都是可能誘因

頭痛是種症狀，可能是各種原因或疾病引發，例如顱內疾病、腦膜炎、腦出血等，或青光眼、鼻竇炎，以及全身性疾病如發燒、高血壓等都可能引起頭痛。雲林陳宏銘診所陳宏銘醫師指出，偏頭痛是1種常見的神經血管疾病，單側或雙側均有可能發生，多半會出現血管跳動的搏動性頭痛症狀，可能發作持續4、5小時，容易伴隨噁心、嘔吐、畏光等前驅症狀，日常活動如走路、爬樓梯都可能會讓頭痛加劇。

目前醫學研究顯示，偏頭痛好發族群以女性居多，男女比例為1:3，原因可能與女性體內荷爾蒙的濃度有關，女性月經來潮期間比較容易出現偏頭痛，好發年齡於20至60歲之間。偏頭痛患者也會受到家族遺傳性基因影響，通常父母親有偏頭痛、孩子罹患機率也大。值得注意的是，若有身心疾病如睡眠障礙、憂鬱症，也容易誘發偏頭痛。

陳宏銘醫師進一步說明，生活中許多誘因都可能引發偏頭痛，像是環境變化影響，如夏天時頻繁進出冷氣房，冰品吃太多；另外，工作壓力大、過度疲勞、女性經期、抽菸等；某些食物也較容易引發偏頭痛，例如巧克力、起司、味精等。

雖然偏頭痛具有許多的特徵，但並非每個患者都會有，個別輕重程度也不同，有偏頭痛病史患者，應避開所有可能的誘發因子。

偏頭痛屬於神經血管性頭痛 改善血液循環有助緩解

陳宏銘醫師表示，輕微頭痛可以先服用止痛藥，但如果服用後仍無法改善或惡化，每次發作時都比前次來得更痛；或是以前半年才發作1次，最近半個月就痛了4、5次，次數變得頻繁，這2種情況都是不尋常的表現，建議就醫進一步治療。

此外，若出現較為緊急的頭痛症狀，伴隨發高燒、持續性嘔吐、頸部僵硬、意識不清、抽搐、複視等其他症狀，不論止痛藥是否能抑制頭痛，須盡速就醫，以免拖延病情。

偏頭痛屬於神經血管性頭痛，從改善血液循環著手也很有幫助，如果一般保健品效果不佳，陳宏銘醫師建議可以考慮服用銀杏類產品，若經醫師診斷屬於慢性偏頭痛，比如1個月頭痛超過15天，其中有8天以上是偏頭痛，而且持續超過3個月，醫師也會開立預防性藥物服用。銀杏類產品如循利寧，除了能預防輕微偏頭痛發作，也能改善慢性偏頭痛，減少發作次數及降低疼痛程度。

偏頭痛可能是因為肌肉緊繃、血液循環差造成，有些是壓力大引起，嘉義元程健保藥局 王蒼敏藥師舉自己表弟為例，由於國中時期課業、升學 壓力大，一直偏頭痛，吃止痛藥也沒效，後來到上了高中沒再補習後，偏頭痛的情況幾乎沒再發生。

王蒼敏藥師補充說明，環境冷熱交替引起血管收縮，也可能誘發頭痛，當頭痛發作時，最常見是服用止痛藥緩解疼痛，然而一直依賴止痛藥，最後可能變得無效，甚至愈吃劑量愈大。

促進腦部血液循環 降低頭痛發作頻率與疼痛程度

若是長期受到頭痛困擾，微循環不暢通，或是有在服用慢性處方箋藥物，會建議搭配服用銀杏葉產品，有助於促進血液循環，改善頭痛症狀。王蒼敏藥師提到，有1名60多歲婦人，常來藥局買止痛藥，婦人表示每2、3天右側頭就會痛起來，偶爾會痛左側，因此建議她選用銀杏萃取物產品如循利寧，保養改善腦部血液循環，每天飯後服用3次，服用2、3個月後，頭痛頻率降低，發作時的疼痛明顯有改善。

王蒼敏藥師解釋，銀杏葉萃取有助於改善末梢血液循環，還能幫助血管通透，血中帶氧量較高，可以清除自由基，讓末梢血液循環暢通，能有效改善腳麻手麻，且能減緩頭痛程度和降低發作次數。

不過坊間銀杏產品琳琅滿目，唯有銀杏葉萃取物才能有效促進血液循環，銀杏果則無效，而循利寧成分為銀杏葉萃取物，且擁有特殊專利技術，萃取出的成分純粹，效果也比較明顯。

王蒼敏藥師強調，平時有在服用抗凝血劑、納豆、紅麴等，或爆血管中風 後，基本上不建議自行併用銀杏類產品，若有需求想要搭配保養服用，須諮詢醫師或藥師，以確保藥品服用的安全性。

規律作息預防偏頭痛 按摩2穴道 有助緩解頭痛

陳宏銘醫師提醒，預防偏頭痛必須規律作息、運動、充足睡眠，並戒菸酒。如果感覺神經血管在抽痛、頭痛快要發作時，建議先服用止痛藥效果較佳，若等到痛到受不了才吃會影響藥效；出外如果沒備藥，可先按摩合谷穴和太陽穴，有助緩解頭痛。

王蒼敏藥師則建議飲食盡量清淡、少油炸，少喝咖啡因、酒等刺激性飲料，鹽、味精、醃漬類如臘肉都應少吃，每天至少需喝足2000c.c.湯水，適時適量補充銀杏葉產品，都能有效減緩頭痛、偏頭痛的症狀。(NOW健康 https://healthmedia.com.tw/main_detail.php?id=62892)