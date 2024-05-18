我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

從墨西哥被拐賣到加州2個月 17歲少女機警傳簡訊給911

回顧裴洛西訪台風波 蔡英文：被孤立太久 無法說不

沒吃也出事…對蝦過敏 嚴重恐休克致命

健康醫療網
吃蝦會過敏的人，如果誘發蕁麻疹引發危險症狀，就應盡速就醫。（圖／123RF）
吃蝦會過敏的人，如果誘發蕁麻疹引發危險症狀，就應盡速就醫。（圖／123RF）

蕁麻疹成因最主要是接觸到外來過敏原，誘發身體免疫系統的巨大細胞釋放組織胺，引發眼睛癢、流鼻涕，甚至皮膚起紅疹等過敏反應。

60歲男子男子自知有吃蝦過敏病史，家聚相約到海鮮餐廳也不敢碰蝦子，沒想到餐後幾個小時全身紅腫疹塊，連眼睛都張不開，喉頭緊緊喘不過氣，緊急送到醫院急診室治療。家屬懷疑可能吃到蝦膏料理或軟殼蟹。

台中慈濟醫院急診科莊浩凌醫師表示，病人全身性紅腫，到院時血壓只剩70幾，先注射強心針緩解呼吸道症狀，減少插管機會也降低喪命風險。幸好及早送醫，一旦延誤，可能因吸道阻塞與過敏性休克而不可挽回。急救處置後，病人慢慢清醒但喉嚨仍有堵塞感，醫師給予藥物氣霧吸入治療。

莊浩凌表示，蕁麻疹成因最主要是接觸到外來過敏原，誘發身體免疫系統的巨大細胞釋放組織胺，引發眼睛癢、流鼻涕，甚至皮膚起紅疹等過敏反應。最大宗病因是甲殼類食物，尤其是帶殼海鮮如蝦子、螃蟹、龍蝦、蛤蜊等。

莊浩凌指出，有過敏特殊體質的人會因堅果甚至巧克力引發，也有芒果、鳳梨、荔枝等水果引發過敏病例，動物毛皮及塵蟎等也不能忽略。更有人因空氣冷熱交替變化，甚至生活作息不正常就引爆蕁麻疹。

他說，醫學研究發現小朋友發燒皮膚起一塊一塊的風疹，是因為病毒感染誘發過敏反應，建議常有過敏反應的人出現蕁麻疹後，要記錄接觸過的物品、食物，儘量避免再接觸。

莊浩凌說，處理蕁麻疹依嚴重程度決定，眼睛癢、皮膚長斑塊屬於輕症。嘴唇、眼皮腫甚至眼睛都睜不開就屬於「血管性水腫」，如水腫在喉頭，會阻塞上呼吸道甚至可能致命。更嚴重的是誤食過敏藥物或被蜜蜂叮咬引發「過敏性休克」，必須緊急送醫。

通常接觸過敏原後兩個小時會開始有症狀，輕微過敏時可冰敷、多喝開水多休息，一天、半天後能改善，一旦暈眩無力、呼吸困難，甚至腹痛、臉色蒼白冒冷汗，意味已有危險症狀，就要趕緊就醫。（本文由「健康醫療網」提供，https://healthnews.com.tw/）

上一則

潛水後24小時內別搭飛機 「潛水夫病」嚴重恐致命

下一則

體育老師突然無法運球 類風濕性關節炎惹禍

延伸閱讀

對蝦過敏 沒碰到蝦卻也險致命 急診醫曝「潛藏奪命危機」

對蝦過敏 沒碰到蝦卻也險致命 急診醫曝「潛藏奪命危機」
南灣進入花粉旺盛期 華女過敏引發哮喘深夜送醫

南灣進入花粉旺盛期 華女過敏引發哮喘深夜送醫
過敏真要命 對抗花粉做好預防措施

過敏真要命 對抗花粉做好預防措施
王嘉廉社區醫療中心4/25辦「春季打噴嚏和咳嗽」免費社區講座

王嘉廉社區醫療中心4/25辦「春季打噴嚏和咳嗽」免費社區講座

熱門新聞

深蹲示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Andrea Piacquadio）

瑪丹娜「16蹲」掀網路挑戰潮 骨科醫：兩類人千萬別做

2024-05-15 19:55
TikTok網友「victhepath」表示自己有心理變態性格，並說她從小就喜歡大屠殺等血腥內容。(擷取自TikTok @victhepath)

她在TikTok自爆被診斷心理病態 揭露從小愛看這些血腥內容

2024-05-13 23:35
保鮮膜包裹食物不宜直接放置微波爐或電鍋加熱，容易釋出塑化劑汙染食物。（本報資料照片）

食物包保鮮膜直接加熱 小心毒素吃下肚

2024-05-13 02:00
圖片來源 ／健康醫療網 健康醫療網

身體3狀況是骨鬆警訊 醫籲65歲女性必做骨密檢測

2024-05-17 03:15
每天均衡飲食很重要，長期偏食會缺乏特定維生素引發疾病。(記者簡慧珍／攝影)

六旬婦餐餐白粥土司配豆腐乳 缺乏這營養差一點痴呆

2024-05-16 19:50
心理師表示，外遇的男性最容易因「妻子不願意發生性行為」作為合理化的行為。示意圖。（取材自pexels.com@ Kristin Vogt ）

床笫失和釀婚姻裂痕 心理師：男性常用一理由降低罪惡

2024-05-13 20:10

超人氣

更多 >
夏天「4生肖」生活回暖 屬鼠錢錢賺飽飽、他們生意做更大

夏天「4生肖」生活回暖 屬鼠錢錢賺飽飽、他們生意做更大
南加爾灣郵差遭槍殺 嫌犯拒捕被警犬拖下車

南加爾灣郵差遭槍殺 嫌犯拒捕被警犬拖下車
爸媽沒錢了 海外中國學生恐面臨「留學斷供」

爸媽沒錢了 海外中國學生恐面臨「留學斷供」
什麼都漲 美國投資人正遇「遍地黃金」的少見好光景

什麼都漲 美國投資人正遇「遍地黃金」的少見好光景
紐約2華婦喜中樂透 戴口罩分別領走200萬、300萬

紐約2華婦喜中樂透 戴口罩分別領走200萬、300萬