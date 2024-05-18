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長者缺牙易營養不良 調整飲食質地可改善

鄒尚謙
羅勒之吻烤番茄。（圖／台灣國健署提供）
羅勒之吻烤番茄。（圖／台灣國健署提供）

家中有牙口不好的長輩，衛福部國健署建議可以「質地調整飲食」，透過食材挑選、烹調技巧及簡易檢測等方式，做出適合長輩們「軟硬度」的多樣化餐點。

依據調查顯示，以台灣為例，65歲以上的長輩有72%部分缺牙；22.8%覺得自己的牙齒（包括裝假牙者）功能狀況不好；65.8%因為牙齒狀況、咀嚼或吞嚥的問題，而限制吃東西的種類。「缺牙、唾液分泌減少，會影響長輩食量，易導致營養不良。」國健署長吳昭軍指出，若能夠透過質地飲食調整，即可幫助長輩補充到足夠營養素。

吳昭軍說，長輩的身體功能會隨歲月增長，而漸漸退化，如何幫助長輩均衡攝取6大類食物，補充到足夠的蛋白質、維生素、礦物質、膳食纖維等，對預防肌少、衰弱或維持骨骼、心血管及腸道健康等相當重要。

農業部農糧署主任秘書陳啓榮指出，當令在地的蔬果雜糧，新鮮營養又低碳，可將較堅硬的蔬菜或雜糧，洗淨後分切、分袋，裝成適當大小，置於冷凍庫1至3天，就能軟化質地，讓長輩輕鬆獲取維生素、礦物質、膳食纖維。

透過質地調整的方法，就可以讓銀髮族享用一個不一樣的餐點。國健署邀請何育任示範如何使用國產食材和質地調整技巧，烹調出4道質地飲食調整料理，供民眾參考。

★綠意擁抱藜麥盤

選用去骨雞肉，順著雞肉的紋理切，搭配冷凍處理過的花椰菜及切碎的文蛤，文蛤富含維生素B群及鐵等多種礦物質，可預防缺鐵導致的貧血。

★羅勒之吻烤番茄

以牛番茄及豆腐為主，搭配羅勒，香氣十足，羅勒含有豐富的維生素K，能幫助骨骼及血管健康。

綠意擁抱藜麥盤。（圖／台灣國健署提供）
綠意擁抱藜麥盤。（圖／台灣國健署提供）

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