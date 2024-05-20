少量酒精也有害 醫警告：小酌變豪飲 酒害後勁看這

(圖／健康醫療網)

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原本個性內向、容易緊張、不擅言詞的41歲許先生，在大學時發現喝酒有助於社交，每每小酌就能放鬆情緒，跟人互動不會產生距離感。從那時開始，他慢慢接觸各式各樣的酒類，畢業後從事業務工作，應酬交際都不是問題，但這一年來腹部經常隱隱作痛，容易疲累、吃不飽。日前因急性腹痛到急診就醫，發現急性胰臟炎並緊急住院，同時被診斷出糖尿病。因而到戒酒門診，決心戒酒，目前持續治療中。

台北慈濟醫院身心醫學科陳文建醫師表示，酒精對人體會造成全身性傷害。國外研究統計，酒癮病人產生肝炎的機率高達30-50%，而慢性的酒精使用則與將近四分之一急性胰臟炎有關。陳文建醫師指出，臨床上可以見到許多酒癮個案因為反覆的胰臟發炎，衍生糖尿病、慢性腹瀉、營養消化不良的問題，雖然症狀與一般胰臟炎沒有太多的差異，但長期使用酒精還會導致諸多問題包括胃潰瘍、出血、肝炎、情緒不穩或是失眠 。少量酒精也有害

台灣10大癌症 6種與酒精有關

陳文建醫師說明，過去網路曾流傳少量飲酒對心血管有益，但事實是即便是少量酒精，也會增加心血管疾病 與失智症風險。在台灣有十大癌症中就有六種與酒精有關，特別是上消化道的癌症。

此外，許多人因失眠而小酌助眠，但卻在不知不覺間越喝越多，更有不少人從小酌變成豪飲。酒精本身具有成癮性，只要透過酒精，無論是想放鬆、想助眠、想紓壓，都容易因此產生耐受性，要越喝越多或透過更高濃度的酒類才能達到相同效果。

出現戒斷症狀 應盡快就醫評估解決

陳文建醫師提醒，多數酒癮者在酒量練成的過程中，無形被酒精綁架了身心，只要沒喝酒就會出現戒斷症狀如手抖、心悸、反胃、焦慮難入睡，因此只要影響生活或功能，就應該到身心醫學科門診或戒癮門診評估是否有酒精使用障礙症的問題，透過治療予以戒除。

資料來源：健康醫療網

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