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咀嚼、針灸加腳底按摩 中醫助解手術後腸阻塞

中央社
腳底按摩可透過脊椎、脊髓與自律神經的反射，促進腸胃增加蠕動，但仍要注意穴位；示意圖。（圖／123RF）
腳底按摩可透過脊椎、脊髓與自律神經的反射，促進腸胃增加蠕動，但仍要注意穴位；示意圖。（圖／123RF）

中醫常被認為擅長調理，但其實也可協助西醫處理重症問題。台中慈濟醫院副院長王人澍日前指出，面對手術後腸阻塞，中醫可透過咀嚼、針灸與腳底按摩三管齊下，助腸胃恢復機能。

術後腸麻痺造成梗阻是手術併發症之一，一般認為術後四天仍未恢復正常的腸道生理功能，則為「病理性術後腸阻塞」，除了增加患者不適、不利術後恢復、延長住院時間及浪費醫療資源外，甚至產生諸多併發症而危及患者生命。

台灣中西整合醫學會創會理事長王人澍在線上講座中說明，曾有72歲女性因嚴重腹痛就醫，檢查發現有盲腸癌，經手術切除後，卻虛弱無力，且將近15天腹脹、腹痛、持續未排便；後來經咀嚼口香糖、雷射針灸刺激及腳底按摩等中醫治療手段，僅3天就成功讓腸氣消了非常多，終於順利出院。

中醫處理術後腸麻痺，王人澍說明，為了避免藥物互相作用，有個基本條件是「不能讓患者吃任何藥」，因此治療上採取按摩、針灸等物理性手段，咀嚼口香糖，則是利用人體自身的反射作用促進腸胃蠕動。

王人澍指出，人在咀嚼時會引發「口胃反射」，不僅口腔會分泌唾液，也會刺激胃部蠕動並分泌消化液，而胃部的蠕動又會刺激胃結腸反射，帶動腸部蠕動，因此每天早、晚咀嚼口香糖，每次20分鐘，能促進腸胃蠕動。

針灸部分，王人澍說，是從足陽明胃經等傳統中醫經絡中，歸納出有效穴位，可以用針、施灸，或利用雷射針灸等方式，刺激包含合谷穴、足三里穴、梁門穴、中脘穴及下脘穴等穴位。

腳底按摩部分，王人澍說，人體不同部位受到刺激的時候，可透過神經或血液影響到全身；腳底按摩可透過脊椎、脊髓與自律神經的反射，促進腸胃增加蠕動，每天由家屬按摩病人腳底2到3次，每次20分鐘，且須達到有痠脹或悶痛的感覺，才能達到有效刺激。

在民眾印象中，中醫常被認為擅長調理，主要治療慢性疾病，西醫則擅長治療急診、重症。王人澍表示，以中西醫合療處理急重症，也能有不錯效果；中西醫哲學與理論背景雖有不同，但其實兩者可以銜接，應拋開門戶之見、融合所長，創造醫療新契機。

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