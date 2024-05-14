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新研究：月經周期與月亮周期有關 主要仍受生物時鐘調控

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女性月經周期是受到自我體內的生物時鐘調控，除了外在環境，還有人為因素，與月亮周期有關聯，但並非主因；示意圖。（圖／123RF）
女性月經周期是受到自我體內的生物時鐘調控，除了外在環境，還有人為因素，與月亮周期有關聯，但並非主因；示意圖。（圖／123RF）

民間謠傳月亮周期與女性月經周期的時間相近，卻一直沒有研究能證實。國際期刊「科學」（Science）日前發表一篇研究，發現月經周期主要受到生物時鐘調控，但月亮的陰晴圓缺、月球繞行地球的周期，和女性月經周期有微弱且顯著關聯，不同時區產生的關聯性也不同，例如歐洲女性的月經常於上弦月（約農曆25日）開始；北美女性則於滿月（約農曆15日）開始。

★不同時區 關聯性不同

「科學」日前發表一篇法國里昂大學、美國猶他大學與馬凱特大學合作的研究「Evidence that the woman's ovarian cycle is driven by an internal circamonthly timing system」，分析北美（美國猶他州與威斯康辛州、加拿大）與歐洲（英國、義大利、法國、德國、比利時）共3024位、多為35歲以下女性的月經周期紀錄，而這些資料分別來自義大利帕多瓦大學及過往其他團隊的兩篇研究。

研究結果發現，女性月經周期是受到自我體內的生物時鐘的主調控，但月亮的陰晴圓缺、月球繞行地球的周期，和女性月經周期有微弱仍顯著的關聯，且不同時區產生的關聯不同，如歐洲的數據顯示，上弦月與月經周期起始時間有關，北美則顯示滿月與月經周期起始時間有關。

雖然該研究無法得知為何月亮周期和月經周期有關，但作者根據文獻推測較可能的機制是，生命起源於海洋，潮汐會是影響生物繁衍周期的因素。而類似的系統在生物演化的過程中，仍被保留在不是生活於海洋的生物體內。

作者認為，研究結果有助於了解生理時鐘與排卵異常或障礙的關係，未來可進一步研究如何評估排卵周期，並找到治療不孕症的有效方法。

★環境+人為 影響因子多

據台灣科技媒體中心報導，慈濟大學醫學院副院長謝坤叡指出，這篇研究很難得地收集了相對較大規模的數據，分別有1960年到1997年歐洲女性的月經周期紀錄，包括了2303名女性的2萬6912個周期；及1990年到2013年北美涵蓋多個不同群體的研究資料，包括了721名女性的4786個周期。研究者將懷孕或月經周期超過60天者的資料予以剔除，盡可能在眾多干擾因子的情況下研究出結果。

謝坤叡說明，研究證實女性月經周期的確與月亮周期有關，但月亮周期並不是最主要的原因，最主要調控月經周期的是女性體內的生理時鐘。生理時鐘與地球自轉相關，但並非一分一秒不差；月經周期約略與陰曆或月曆相似的天數而來，也不一定很精準。再加上人種、氣溫、緯度、營養等因素，都有可能會影響初經與月經周期，因此如同研究作者所述，還需要更大規模的族群研究，例如與亞洲、非洲等不同區域合作研究，才能更進一步知道是否在其他地區、國家的女性月經周期也與月亮周期有關。

他表示，但也有可能在更廣泛收集資料後，發現女性月經周期與月亮周期無關，或是關聯性更多、更顯著。

針對研究所述，女性月經周期在歐洲更常於眉月（大約是農曆25日左右）開始，而在北美則在滿月（大約是農曆15日左右）開始。謝坤叡也認為，其代表著人種相近、緯度相近，但不同大陸的環境下，月經周期卻有差異，顯示還有未知或是尚未納入此研究的因素，與人體是否會受自然或環境的影響有關，例如飲食、文化、宗教、社會的不同，甚至因兩個大陸的數據橫跨不同年代，所以還無法得知年代的不同，是否會影響研究結果。

謝坤叡提到，現今有越來越多的人為干擾，例如夜晚過度光照暴露、輪班工作、跨洲旅行，甚至環境汙染等等，都可能影響到人體生理時鐘、女性月經周期，因此除了自然環境的周期，還有許多新的人為因素影響。但目前還不知道，仍需要累積研究，才能更認識女性生理，也才可能發展各種協助或醫療。

(NOW健康https://healthmedia.com.tw/)

醫師提醒，夜晚過度光照暴露、輪班工作或是環境汙染等，都可能影響到女性月經周期；示...
醫師提醒，夜晚過度光照暴露、輪班工作或是環境汙染等，都可能影響到女性月經周期；示意圖。（圖／123RF）

義大利 凱特 猶他州

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