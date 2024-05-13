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食物包保鮮膜直接加熱 小心毒素吃下肚

陳雨鑫
保鮮膜包裹食物不宜直接放置微波爐或電鍋加熱，容易釋出塑化劑汙染食物。（本報資料照片）
保鮮膜包裹食物不宜直接放置微波爐或電鍋加熱，容易釋出塑化劑汙染食物。（本報資料照片）

不少人會將剩菜剩飯用保鮮膜包裹放入冰箱中，台灣林口長庚醫院毒物中心主任顏宗海表示，保鮮膜方便且便宜，但選用材質及方式得格外注意，錯誤使用反而將毒素給吃下肚。

市售保鮮膜分4類材質，分別為聚氯乙烯（PVC）、聚偏二氯乙烯（PVDC）、聚乙烯（PE）、聚甲基戊烯（PMP），顏宗海表示，其中以聚甲基戊烯（PMP）耐熱程度最高，但坊間較難買到該材質的保鮮膜，目前保鮮膜最常用的材質為聚乙烯（PE）及聚氯乙烯（PVC），兩種材質的耐熱程度都不高。

聚乙烯（PE）可分為「低密度聚乙烯」與「高密度聚乙烯」，前者耐熱溫度僅攝氏70度到90度，後者為攝氏90度到110度，雖然多數保鮮膜會採用高密度聚乙烯，但保鮮膜與保鮮盒相比，穩定度仍舊較低；聚氯乙烯（PVC）的耐熱溫度則落在攝氏70度到90度之間。其餘兩種材質，聚偏二氯乙烯（PVDC）及聚甲基戊烯（PMP）的最高耐熱溫度，約在攝氏140度到180度間。

加氯保鮮膜 易環境汙染

顏宗海指出，聚氯乙烯（PVC）及聚偏二氯乙烯（PVDC）都有「C」作為結尾，表示有添加「氯」，保鮮膜添加氯可幫助產品變得柔軟可隨意塑形，但同時也會添加大量塑化劑穩定材質，這兩類材質碰上高溫，如直接包裹食物放置微波爐或電鍋加熱，就會釋出塑化劑汙染食物。

保鮮膜中的氯還會造成環境汙染，顏宗海表示，保鮮膜使用後成為垃圾，進入到焚化爐焚燒，如果溫度無法瞬間達到攝氏850度以上，含氯成分的物質加熱就會形成「世紀之毒」戴奧辛。

顏宗海認為，保鮮膜的穩定度都遠低於保鮮盒，因此無論是什麼材質的保鮮膜，都不要包裹著食物直接加熱，即使是耐熱程度最高的聚甲基戊烯（PMP）也不要直接加熱，畢竟民眾難以確定保鮮膜是否會釋出有毒物質。

保鮮膜遇高油 釋出毒物

民眾使用保鮮膜的時機，大多是包裹剩菜剩飯，也有不少民眾是把飯煮好，直接先裝妥隔天便當的飯菜，顏宗海表示，剛煮好的飯菜仍處於高溫，不建議馬上包上保鮮膜，特別是食材屬於「高油脂」的菜色，如煎五花肉，或是經過高溫油炸的食物，即使使用的是耐高溫的保鮮膜食材，碰上高油也會釋出有毒物質。

有民眾擔心食物包裹保鮮膜放置冰箱冷藏後，保鮮膜會產生冷凝水，若沾染到食物上，是否也可能汙染食物？顏宗海說，目前尚未有相關的研究，但是如果是飯菜的高溫，導致保鮮膜上產生蒸氣的水分，再滴到食物上，確實有可能因為高溫，讓保鮮膜釋放出塑化劑等，透過水分再汙染到食物。

顏宗海建議，保鮮膜使用的時機，應該等待食物放涼，且食物應與保鮮膜保持距離不直接接觸，食物包裹保鮮膜時，不直接加熱，這些方式都能避免保鮮膜釋出有毒物質，而影響身體健康。

高溫

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