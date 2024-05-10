我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

2025樂透綠卡揭曉 華男等20年 過半百才抽中

康乃爾大學校長也宣布卸任 半年來第3位常春藤校長下台

常見慢性腸胃道疾病 飲食、營養是關鍵

健康醫療網
腸激躁症患者認為與特定食物有關，有適當飲食加上均衡營養，有助於健康身體；示意圖。（圖／123RF）
腸激躁症患者認為與特定食物有關，有適當飲食加上均衡營養，有助於健康身體；示意圖。（圖／123RF）

飲食和營養對人的成長和健康很重要，也與腸道疾病有關，因此被建議作為治療的一部分。

含動物蛋白的飲食 恐增發炎性腸道疾病風險

台灣臺北市立聯合醫院陽明院區小兒科主治醫師蕭玉雪指出，許多食物和營養素被研究是否與炎症性疾病如IBD（發炎性腸道疾病）有關，但還沒有確定特定食物或成分與炎症的直接關聯。然而，最近的研究顯示，富含動物蛋白的飲食可能增加發炎性腸道疾病的風險，而ω-3多不飽和酸則可能有保護作用。

此外，肥胖、代謝症候群與發炎性腸道疾病之間的關聯已被廣泛證實。含高飽和脂肪、乳製品和精製碳水化合物，且蔬菜、穀物和纖維含量低的飲食，增加了肥胖、高血壓和慢性腎病等疾病的風險，並促進腸道炎症和微生物群組成的改變。

腸激躁症 攝取含有低FODMAP飲食顯著改善

蕭玉雪提及，IBS（腸激躁症）是一種常見的功能性胃腸疾病，全球盛行率約為5%到20%。它通常表現為反復腹痛和大便習慣的變化。病因尚不完全明確，但可能與腸道微生物群的改變、對某些食物的過敏和不耐受、腸道通透性增加、黏膜的低度炎症以及長期使用抗生素有關。

超過三分之二的腸激躁症患者認為他們的症狀與特定食物（如牛奶及其衍生物）有關，導致一些人避免這些食物。其中，將腸道症狀與攝取含有FODMAPs的食物聯繫起來的研究最有前景。

蕭玉雪說，低FODMAP飲食能顯著改善大約2/3的IBS患者症狀，且反應時間可能只需1-2週。這種飲食比其他排除性飲食更靈活，允許患者選擇多種主要食物類別，減少對營養缺乏影響。最近的研究顯示，低FODMAP飲食能有效減少腹痛、脹氣和腹瀉等症狀。

慢性便祕 攝取足夠纖維、改善飲食習慣

蕭玉雪提及，慢性便祕是指排便次數每周少於3次，持續一段較長的時間，一般盛行率約為16%。常見原因包括缺乏纖維、攝取蔬菜和水果不足，以及液體攝取不足。幸運的是，與飲食相關的便祕通常可以通過改善飲食習慣和生活方式來治療。

一項系統回顧發現，可溶性纖維（如洋車前子）可改善便祕症狀，增加排便次數，並減少排便間隔天數。

功能性消化不良 小份餐點＋低脂肪飲食可改善

至於功能性消化不良是一種常見的胃腸問題，表現為吃不多就感到飽、飯後腹脹或上腹痛，分為餐後不適綜合症和上腹痛綜合症兩類。這些症狀與飲食相關的因素，如攝取的總熱量、食物量、進餐次數以及對特定食物的心理反應等有關。

蕭玉雪表示，麩質和FODMAPs可能會引發腸激躁症狀，而小麥中的α-澱粉酶/胰蛋白酶抑制劑（ATIs）可能與非乳糜瀉性麩質過敏症有關，這種疾病的症狀與功能性消化不良相似。目前的飲食建議主要集中在更頻繁地進食小份餐點和低脂肪飲食，因為脂肪可能會通過延遲胃排空和對胃腸激素的過敏反應來加劇消化不良的症狀。

適當飲食＋均衡營養 有助身體健康及預防疾病

蕭玉雪分享，雖然研究結果並非總是明確，但飲食和營養在慢性胃腸疾病的發展、症狀緩解以及改善患者生活品質中的作用不容忽視。飲食在各種胃腸疾病中的具體作用尚待完全理解，但許多證據表明，適當的飲食和營養控制可以預防和調節症狀。（本文由「健康醫療網」提供，https://healthnews.com.tw/）

便祕 高血壓 牛奶

上一則

高度近視、3C藍光過度使用 30多歲白內障不罕見

延伸閱讀

美國太子行總代理 日本「喇叭牌」正露丸與近日報導造假「極東」正露丸無任何關聯

美國太子行總代理 日本「喇叭牌」正露丸與近日報導造假「極東」正露丸無任何關聯
連體嬰共有一個下體但「性向不同」 她們決定這樣安排性事

連體嬰共有一個下體但「性向不同」 她們決定這樣安排性事
吃錯害腸道菌失衡 醫解析「4常見腸胃疾病」如何緩解

吃錯害腸道菌失衡 醫解析「4常見腸胃疾病」如何緩解
AI內視鏡揪出可疑息肉 發現大腸癌

AI內視鏡揪出可疑息肉 發現大腸癌

熱門新聞

網友在網路論壇表示妻子會在淋浴時大號，再用腳將糞便踩進排水口，網友看了直呼太噁心。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Karolina Grabowska）

男子抱怨妻淋浴時做一事「有夠噁」 醫警告嚴重恐致死

2024-05-02 23:20
營養師提醒，每個人可依需求可選擇不同的魚油產品，建議應在餐後服用，與含脂肪的食物一起可增加吸收效率；示意圖。（圖／123RF）

魚油不是隨便吃 降血糖、增腦力 吃的不一樣

2024-05-06 02:00
早晨喝黑咖啡，可提神醒腦、消水腫。（圖／123RF）

喝咖啡4大好處 營養師：兩時段喝最佳

2024-05-03 02:00
痣不只影響美觀，還可能對身體造成影響，示意圖。（取材自Pexels）

有這幾種黑痣儘快去除 醫：放任生長恐變惡性黑色素瘤

2024-05-07 05:41
一名男子三個月未排便，醫生出示他的電腦斷層掃描片，發現堆積的糞便大如女性懷了三胞胎。（取自TikTok）

男子三個月沒大號「整坨糞便塞體內」 小腹大如懷三胞胎

2024-05-07 23:10
Image by LuckyLife11 from Pixabay

麵包配豆漿成最常吃早餐 營養師憂高碳水易疲倦

2024-05-08 16:37

超人氣

更多 >
紐約17歲少女遭刺頸身亡 兇嫌在緬街地鐵站被逮

紐約17歲少女遭刺頸身亡 兇嫌在緬街地鐵站被逮
員工推薦 Target最值得買的5商品

員工推薦 Target最值得買的5商品
「牠本來就沒人要」小狗被扔下車 心碎追車引熱議

「牠本來就沒人要」小狗被扔下車 心碎追車引熱議
「天上人間」前老闆覃輝獲刑7個月 判刑後被遞解出境

「天上人間」前老闆覃輝獲刑7個月 判刑後被遞解出境
華女健完身洗澡 更衣室財物被偷空 車也被開走

華女健完身洗澡 更衣室財物被偷空 車也被開走