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準備地震防災食物 5要訣要掌握

陳詩婷／康寧醫院營養師
地震難以事先預測，及早準備緊急避難包、防災食品是必要的。（圖／123RF）
地震難以事先預測，及早準備緊急避難包、防災食品是必要的。（圖／123RF）

地震等天災無法預測，及早準備緊急避難包、防災食品是必要的。防災食品該如何準備，才能既方便又符合營養均衡的原則？可掌握以下五大重點：

1.飲用水

人可以七天不吃飯，但是不能一天不喝水。水是生存的必需品，建議每人應該準備二至三公升的飲用水，且最好準備三天份。但不要準備茶、咖啡等容易利尿的飲品，否則會愈喝愈渴。

2.主食類：營養口糧或燕麥棒

口糧餅乾、燕麥棒、麥片、營養棒等食物，大都由麵粉等醣類組成，在受困時食用，可以補充人體所需的碳水化合物與熱量，而且這些食物不用烹飪，即開即食，相當方便；如果對麩質過敏的民眾，不妨可以準備米做的米餅、玉米罐頭、米粉類的泡麵等。

3.蛋白質：肉類罐頭或調理包

最方便的蛋白質食物為肉類罐頭，像鮪魚、鯖魚、牛肉、豬肉、雞肉等罐頭，一拉開就可以食用，調理包或是調味的真空豆乾也是可行；也可以準備保久乳、鋁箔包豆漿這類的蛋白質飲品，維持人體機能的正常運作。如果家庭成員有嬰幼兒，應另外準備奶粉、罐頭副食品等。

4.油脂類

油脂的熱量最高，每一公克高達九大卡，是很好的熱量來源。建議大家可以在緊急防災包裡放些堅果、堅果醬、芝麻醬或花生醬，這類食物可以快速地補充熱量；如果對堅果過敏的人，則可以準備一瓶椰子油或橄欖油在防災包裡。但堅果容易受潮滋生黴菌，所以最好選擇真空包裝的食品為佳。

5.蔬果類

膳食纖維的蔬果也不能少，建議可以選擇蔬果的凍乾，譬如草莓凍乾、鳳梨凍乾、秋葵、紅蘿蔔凍乾等食物；另外，罐頭類的蔬果也是可行，像小黃瓜、蘑菇、番茄、鳳梨罐頭等。

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