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心情差缺乏性致 恐是睪固酮不足致性腺功能低下

台灣書田診所泌尿科主任陳鵬
睪固酮是男性荷爾蒙主要成分，檢測血中睪固酮濃度，可以診斷是否性腺功能低下；示意圖。（圖／123RF）
睪固酮是男性荷爾蒙主要成分，檢測血中睪固酮濃度，可以診斷是否性腺功能低下；示意圖。（圖／123RF）

你是否有性欲降低、勃起功能不滿意，伴隨體力變差、心情沮喪、運動能力下降，甚至晚餐後打瞌睡和工作表現不佳等問題？男性朋友遇到這些狀況，可能是性腺功能低下，千萬別羞於求醫。

睪固酮是男性荷爾蒙主要成分，體內濃度在20至30歲達最高峰，之後隨年齡增長而慢慢下降；睪固酮濃度也會受到肥胖、心血管疾病、糖尿病及其他代謝症候群相關異常影響。此外，曾被新冠病毒（COVID-19）感染的男性，睪丸細胞可能受到病毒破壞，而影響睪固酮生成、勃起功能及造精能力。

檢測血中睪固酮濃度，可以診斷是否性腺功能低下，由於荷爾蒙濃度在體內受到生理時鐘影響，建議在早上7至11點檢驗的數據較具參考價值。根據每名患者的實驗數據不同，也可能一併檢測攝護腺抗原指數、血紅素與血比容與其他性相關的荷爾蒙。門診時，會進行腰圍、身體質量指數（BMI）、攝護腺肛門指診和外生殖器理學檢查等。

若確診為睪固酮低下，建議進行生活習慣改變，並與醫師討論睪固酮補充的形式，但補充前務必要確認沒有補充睪固酮的禁忌症，例如攝護腺癌、男性乳癌、生育需求、血比容過高及嚴重心衰竭等，再討論選擇最適合的治療方式。而生活習慣與飲食的調整，對合併有代謝症候群的男性患者有加乘效果。

睪固酮補充療法，包含針劑、外用凝膠、口服藥物與鼻噴劑，用藥後須定期監測攝護腺抗原指數、睪固酮濃度與血比容。患者接受睪固酮補充後，對於性功能表現與滿意度、生活機能、心理健康、增加肌肉量等，都會有明顯改善。

檢測 心理健康 心血管疾病

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