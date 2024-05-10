鳳梨消暑兼美肌 有助消化、改善脹氣

鳳梨是消暑的好水果，抗氧化力強，可保護視力、強健骨骼，建議飯後食用 。（圖／123RF）

有酸甜好滋味的鳳梨，富含鳳梨酵素、膳食纖維、阿魏酸、鉀、錳等營養素，有助消化吸收、降血壓、美肌等功效。

鳳梨是消暑的好水果，台灣每年4月至6月盛產。營養師劉怡里指出，鳳梨最大特色是含有鳳梨酵素，有助於分解蛋白質，因此鳳梨入菜可以讓肉類軟化，幫助消化吸收，建議在飯後吃，腸道蠕動不好的長者很適合食用，可消除脹氣。

鳳梨鉀含量頗高，有利水利尿作用，適合高血壓 的人食用；維生素B6及菸鹼酸含量也不少，可以保養心血管，預防心血管疾病 ，改善更年期婦女的燥熱問題；鳳梨的膳食纖維很多，可幫助排便順暢又助消化。

特別的是鳳梨含錳，能幫助體內增加抗氧化能力，預防自由基對健康的危害；鳳梨還富含「阿魏酸」植化素，可以預防抵抗紫外線對皮膚的傷害，減緩皮膚老化，皮膚細胞保持年輕。

劉怡里說，鳳梨含錳、鉀外，還含有維生素A、E等抗氧化成分，可抑制人體的發炎反應，幫助皮膚修復，增加代謝作用，有美肌效果，也具有保護視力、強健骨骼、降血壓等功效。

鳳梨除了可以生食外，很適合料理入菜、打果汁、做果醬等，劉怡里提醒，鳳梨不要吃太多，以免太酸而傷胃，更要避免空腹吃，建議飯後食用，尤其吃大餐後，吃鳳梨可幫助消化而不脹氣，但消化性潰瘍的人不宜多吃，皮膚有濕疹的人也最好不要吃。

鳳梨含有生物鹼，有些人吃鳳梨會有「咬舌」感覺，劉怡里建議，可將鳳梨果肉上的芽眼挖掉，或是以鹽水浸泡削皮的鳳梨，就可以清除生物鹼，就不會咬舌了。