【食力】腸躁症 低FODMAP、低碳水飲食比吃藥更有效

「低FODMAP飲食」其研究表明遵循低FODMAP飲食的人，可以有效改善腸躁症；示意圖。（圖／123RF）

根據世界腸胃病學組織（WGO）統計，近年來亞太地區「腸躁症」的盛行率逐年攀升。在台灣，盛行率甚至高達22％，且女性患者的比例高於男性。

腸躁症不是致命的惡性疾病，卻會大大影響生活品質和工作效率，是現代人最常見也最令人困惑的疾病之一，患者經常飽受腹痛、腹脹之苦，並出現腹瀉、便秘等排便異常的症狀，但經過抽血、大腸鏡等臨床檢查之後，卻又找不到病因所在。

科學家和醫學專家尚未釐清腸躁症的病因，目前臨床治療以減緩症狀為主，然而2024年4月，發表於國際頂尖期刊《The Lancet Gastroenterology and Hepatology》的一篇研究，為腸躁症的治療帶來了新的進展。瑞典 哥德堡大學的研究團隊發現，與藥物治療相比，低FODMAP飲食和低碳水化合物飲食在改善腸躁症方面更為有效。

什麼是腸躁症？

腸躁症（Irritable Bowel Syndrome，簡稱IBS）又稱大腸激躁症，屬於一種慢性的功能性腸道疾病，患者通常會反覆出現腸胃道症狀，包括腹痛、腹脹，以及排便習慣的改變，如便秘、腹瀉、或兩者交替出現，然而經過臨床檢查後，排除其他疾病的可能性，且未發現腸道結構或生化上的異常。

雖然腸躁症的確切病理機制仍不清楚，但目前的科學研究表明，發病機制可能涉及多種因素，包括胃腸道蠕動異常、內臟過度敏感、腸道通透性增加、免疫活化、腸道菌叢改變及腸腦軸功能失調等，基因遺傳、外部環境和心理壓力都是腸躁症的風險因子，常見引發腸躁症症狀發作或加重的原因包括腸胃炎、食物不耐、慢性壓力、憩室炎和手術等。

為何要採用低FODMAP飲食？

目前臨床上腸躁症的第一線治療，會給予藥物治療以控制症狀，常見如止瀉藥、瀉藥或抗憂鬱藥等，同時建議調整飲食和生活型態，一般飲食建議包含規律用餐、避免進食速度過快，以及限制咖啡 、茶、汽水、酒精和辛辣食物等，然而若患者經初步飲食調整，仍無法改善症狀，就會採用更加限制性的飲食方法，也就是「低FODMAP飲食」。

低FODMAP飲食又稱低腹敏飲食（Low fermentable oligosaccharides, disaccharides, monosaccharides, and polyols diet），限制用餐者攝取會發酵的寡糖、雙糖、單醣和多元醇類，例如果聚糖、半乳聚糖、乳糖、果糖和多元醇如山梨醇、甘露醇，以上這些短鏈碳水化合物在人類小腸中難以消化，不僅會增加腸道滲透壓，還會在腸道中被細菌快速發酵，進而引發或加重產氣、腹痛和腹瀉。

FODMAP在各種食物中的含量有高有低，最初提出低FODMAP飲食概念的洲蒙那許大學（Monash University）團隊，測試了許多常見食物的FODMAP含量，除了發表於科學文獻中，也開發出一款應用程式，以紅綠燈系統將所有食物評比為低、中、高，協助想要嘗試低FODMAP飲食的人們可以更快速地了解應該挑選哪些食物。

飲食調整比藥物更能治腸躁症？

為了探討低FODMAP飲食，是否比起一般低碳水化合物飲食以及藥物治療，對於腸躁症的改善更為有效，來自瑞典的研究團隊在瑞典哥德堡薩爾格倫斯卡大學醫院，招募中度至重度的腸躁症患者，篩選出304名受試者，進行一項單中心、單盲的隨機對照試驗。所有受試者透過網路隨機分配，平均分配至3個組：低FODMAP飲食組、低碳水飲食組、藥物治療組。

低FODMAP飲食組除了需降低飲食中FODMAP的攝取之外，也接受了傳統上對於改善腸躁症的飲食建議指導，包含坐下來用餐、細嚼慢嚥，以及避免過量攝取咖啡、酒精、碳酸飲料、高油脂食物及辛辣食物等。整體飲食模式符合北歐營養建議，三大營養素熱量分配為碳水化合物50％、脂肪33％、蛋白質17％，而纖維的補充則大部分來自於富含水溶性膳食纖維的食物，例如燕麥、無麩質麵包、奇亞子、蔬菜和水果，每日平均攝取約29公克。

低碳水飲食並非改善腸躁症的常見飲食方法，但根據研究作者觀察，有些患者似乎也透過這種飲食方法而改善症狀。因此這組的飲食模式設計為低碳水、高脂肪、高蛋白，且需確保攝取足夠的纖維量。受試者平均每日攝取50公克的碳水化合物，只占總熱量的10％，大部分熱量（67％）由脂肪提供，蛋白質則占23％；每日平均膳食纖維攝取量為23.9公克。

藥物治療組則是由研究人員根據每位參與者的主要症狀，給予他們常見的腸躁症藥物，例如瀉藥、止瀉藥、或抗憂鬱藥。

實驗進行4個星期過後，3個組別都能改善腸躁症的嚴重程度、生活品質、焦慮、憂鬱以及非胃腸道相關症狀，然而低FODMAP飲食組有76％的人顯著改善了腸躁症的嚴重程度，低碳水化合物組和藥物組顯著改善的受試者比例則分別為71%和58％。

低碳水、低FODMAP飲食都能改善腸躁症？

這項研究令人驚訝的是，相比於藥物治療，兩個飲食組的效果更為顯著，且低碳水化合物飲食，也就是不特別排除含有FODMAP食物，竟然和低FODMAP飲食一樣有效，而且這兩種飲食介入還不僅有效改善了腸躁症的症狀，其正面效果甚至在6個月後的追蹤調查中仍然持續，顯示了長期維持改善效果的潛力。

然而，對於這兩種飲食為何一樣有效，研究團隊表示在這個階段尚無法提供詳盡解釋，因為低碳水飲食縮限碳水化合物的攝取，其實一定程度上也降低了FODMAP的攝取，因此只能說改變碳水化合物含量和降低FODMAP攝取量對於腸躁症的改善，可能都是有益的。

這項研究另一個限制在於受試者族群較小，無法確定藥物是否且實驗僅有4周，有些藥物可能需要服用4周以上才會有發揮全部的作用；同時，也無法根據這篇研究對所有藥物的有效性下定論，因為或許仍有其他更能有效緩解腸躁症的藥物。

低FODMAP飲食能長期採用？

總歸而言，這個研究顯示相比藥物治療，採用傳統腸躁症飲食建議結合低FODMAP飲食，或是攝取足夠纖維的低碳水化合物、高油脂、高蛋白飲食，能有效地改善腸躁症。

不過，對於想要嘗試低碳水飲食的人，需了解較高比例的脂肪攝取，可能會有導致血膽固醇上升的潛在風險；而對於想要嘗試低FODMAP飲食的人，需要注意低FODMAP飲食屬於過渡性飲食，長期完全禁止食用高FODMAP的食物，會有營養素缺乏的風險，因此一段時間後（大約2到6周），應該再花上6至8周的時間，嘗試將高FODMAP食物以一次一樣的方式慢慢加回飲食當中，測試自己的耐受度，找出可以適應的食物，最終建立出屬於自己的飲食。

(本文授權轉載自食力)