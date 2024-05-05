輕忽睡眠呼吸中止症 恐加重三高

睡眠呼吸中止長久下來會造成全身性疾病。圖/123RF

時而鼾聲如雷，時而安靜無聲，除了擾人清夢，更是健康警訊。睡眠呼吸中止症顧名思義，就是在睡眠期間暫時停止呼吸，患者無法獲得一夜好眠，長久下來更會造成全身性疾病。

台灣衛福部健保 署署長石崇良說，睡眠呼吸中止症不僅影響睡眠，更造成白天嗜睡，對於從事精密工作、大貨車司機等需要專注力的職業，將增加執業意外風險，病情嚴重者還可能引發高血壓 等三高問題，以及心血管疾病 等共病。

「如果睡眠呼吸中止症沒有妥善治療，將會引發全身性疾病，以心血管疾病最具影響力。」台灣睡眠醫學學會理事長周昆達說，睡眠呼吸中止症患者晚上睡覺時，可能因呼吸中止，身體感覺有如「怒海求生」，導致血壓上升，久而久之，就會引起高血壓，增加心肌梗塞、腦中風機率，甚至造成免疫力下降，並容易感染肺炎，或是引起白天嗜睡問題，更可能增加車禍的機會。

●輪班作業 打亂生理時鐘

有專家近年提倡生活型態醫學的介入，包括運動、營養、避免有害物質（如菸、酒、檳榔等）、睡眠、壓力管理、正常社交活動共六大要素。石崇良指出，「睡眠」排名第四，因為睡眠品質好壞對健康至關重要。

石崇良指出，他在台大醫院服務時是急診醫師，常需要輪值大夜班，但接下來又要值白班，所以非常重視調整生理時鐘，這與健康關係密切。他甚至也曾投入相關研究，如護理人員常被安排「花花班」，也就是一下大夜班、一下白班或小夜班，會讓生理時鐘無法調整，增加健康風險，因此，護理人員反對「花花班」，有其道理。

根據醫學研究發現，護理人員排班時，應從值大夜班後，經休息接白班，再接小夜班的輪值方式，而不應大夜班後接小夜班，再接白班，如此會打亂生理時鐘。

●環境無光 睡眠品質更良好

「輪值大夜班後，就會特別重視睡眠品質，以恢復精神、體力繼續工作。」石崇良說，依他的經驗，輪值大夜班後，如果沒有好好睡覺，多需要兩天時間，才有可能恢復原先的精神。

如果在白天休息、睡覺，他一定會把窗簾拉上，晚上睡覺時，也是關掉所有的燈，保持睡眠環境的黑暗、安靜。

有人喜歡睡覺時開夜燈，但他個人不太建議，研究也發現「無光」的環境對睡眠最好，如此才能獲得充份的休息。他說現在健保署公務繁忙，常感覺睡眠時數不足，品質就顯得更重要。

石崇良說，許多睡眠呼吸中止症的患者，往往是枕邊人被打鼾聲吵得無法入睡，而要求另一半就醫，進而發現疾病。睡眠呼吸中止症是可治療的疾病，如果出現相關症狀，如睡覺打鼾，或是即便睡覺時數足夠，但白天還是感覺精神不濟，應懷疑患有睡眠呼吸中止症，盡速就醫。