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穿戴裝置智能數據 協查睡眠障礙

記者鄒尚謙／報導
醫師說，穿戴式裝置可確實監測生理數據，也可以輔助民眾自我判斷；示意圖。（圖／123RF）
醫師說，穿戴式裝置可確實監測生理數據，也可以輔助民眾自我判斷；示意圖。（圖／123RF）

如何知道自己是否罹患睡眠呼吸中止症？若時常被枕邊人抱怨打呼很吵，且打呼聲時而大、時而無聲，恐怕就是睡眠呼吸中止症患者。醫師表示，睡眠呼吸中止症大致上分有「阻塞型」、「中樞型」、「混合型」，且涉及耳鼻喉科、胸腔科以及神經內科，患者通常無法自覺，若沒有枕邊人提醒，現在市售許多穿戴式裝置，能夠監測身體數據，透過血氧、血壓變化也可以自我警覺。

睡眠呼吸中止症是睡眠過程中，因為身體組織、大腦神經病變造成呼吸道不暢通，或是呼吸系統無法正常作用。

三種類型最常見「阻塞型」，主要是上呼吸道空間狹窄。

1.阻塞型

劉致顯表示，大多數睡眠呼吸中止症患者屬於「阻塞型」，主要是上呼吸道空間狹窄導致的呼吸中止，可能是鼻腔、軟顎、舌根位置異常，屬於耳鼻喉科專業；有時則是下呼吸道、胸腔出現問題，屬於肺部、胸腔科領域。

2.中樞型

睡眠呼吸中止症不僅是身體組織導致的疾病，可能也和「腦疾」有關。部立桃園醫院神經內科主治醫師劉一宏指出，人體大腦有一套控制呼吸的系統，平時24小時無須思考即可運作，但部分患者因為腦損傷、腦腫瘤、基因或自體免疫疾病因素，呼吸系統受損，就會導致「中樞型睡眠呼吸中止症」。中風患者若發作腦區在下視丘或是大面積腦中風，皆可能有影響。

劉一宏表示，中樞型睡眠呼吸中止症患者白天透過肌肉張力還可以維持呼吸系統運作，但睡覺時一旦放鬆，隨時都可能發作。但目前相關案例相對少，僅佔整體睡眠呼吸中止症的5%。

3.混合型

同時患有阻塞型與中樞型睡眠呼吸中止症。

如何察覺是否有睡眠呼吸中止症？

1.至醫院睡眠中心檢查

若要確認自己是否有睡眠呼吸中止症問題，目前需經由各大醫院的睡眠中心診斷，得在醫院睡一整晚，以監測睡眠情形。但國人睡眠問題嚴重，要在醫院睡這一覺，通常得排隊數月甚至半年、一年。

劉顯致說，監測睡眠狀況是為了判斷嚴重程度，若平均下來一小時內呼吸中止5次，就會確診為睡眠呼吸中止症，超過15次屬於中度、超過30次即為重度患者。另外，也可用睡眠內視鏡，透過藥物誘導模擬患者睡眠時的狀況，但主要是監測組織震動狀況。

2.居家睡眠檢查裝置

民眾若排不到睡眠中心，部分呼吸器廠商也有提供居家睡眠檢查裝置，可以當做初步篩檢。

3.智能手表協助察覺

現在許多科技廠研發出智能手表等穿戴式裝置，其實也可以幫助民眾自我警覺。劉顯致說，若民眾的穿戴式裝置可確實監測生理數據，也可以輔助民眾自我判斷。由於睡眠呼吸中止會造成缺氧，體內氧氣濃度下降，身體就會開始心跳加快、血壓上升，若發現這些數據變化，可懷疑是否與睡眠呼吸中止症相關。

但不論是使用呼吸器居家檢查，還是穿戴式裝置，最終還是得夠過睡眠中心的詳盡檢查，才能確認睡眠呼吸中止的實際嚴重度、發生情形等等。

睡眠呼吸中止症示意圖。（ 圖/123RF）
睡眠呼吸中止症示意圖。（ 圖/123RF）

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