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男子抱怨妻淋浴時做一事「有夠噁」 醫警告嚴重恐致死

世界新聞網／輯
網友在網路論壇表示妻子會在淋浴時大號，再用腳將糞便踩進排水口，網友看了直呼太噁心。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Karolina Grabowska）
網友在網路論壇表示妻子會在淋浴時大號，再用腳將糞便踩進排水口，網友看了直呼太噁心。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Karolina Grabowska）

一篇兩年前的Reddit貼文再度引發網友熱烈討論。一名男子稱自己的妻子會在淋浴時大號，再將糞便用腳重踩進排水口，製作「大便鬆餅」，讓網友直呼這是聽過最噁心的事情。醫生警告，這種習慣很不衛生，恐感染諾羅病毒、沙門氏菌和大腸桿菌。

「每日郵報」報導，澳洲律師卡本特（Andrew Carpenter）翻出2022年的一篇Reddit貼文，一名男子抱怨妻子在淋浴時大便，再把糞便踩進排水口，她已經維持這習慣一陣子，甚至邊說邊笑到流淚，但男子只覺得噁心和滿滿的被背叛感，並說妻子用香氛蠟燭掩蓋氣味，他們有好幾次需要疏通水管，現在他知道原因了，他懷疑自己是否還能和妻子繼續生活。

有網友回應這是他聽過最噁心的事情，還有人建議該男子趕快和妻子離婚。

紐約的內科醫生費雪（Stuart Fischer）表示，糞便中含有許多細菌，對某些人來說可能會致死，「大便鬆餅」在醫學、衛生上都是糟糕的錯誤習慣。

衛浴用品店QS Supplies曾在2020年向1千位美國和英國人做沐浴習慣調查，發現有三分之一的人表示會在淋浴間小便，三十分之一的人承認會在淋浴間大號。

費雪說，用腳踩糞便等於直接和病原體接觸，細菌會從腳趾甲或腳上的傷口進入造成感染。

費雪說，糞便中常見的細菌有大腸桿菌，雖然大多數無害，但有一些會造成感染，例如腸侵襲性大腸桿菌（Shiga toxin-producing E coli），有的病患會引發溶血性尿毒症候群（hemolytic uremic syndrome），若未治療會導致腎臟衰竭而死。

費雪說，糞便也會有沙門氏桿菌和諾羅病毒，若細菌附著在踩的人的皮膚表面，需要大力擦洗才能清除。

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