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魚油不是隨便吃 降血糖、增腦力 吃的不一樣

賴昀岫
營養師提醒，每個人可依需求可選擇不同的魚油產品，建議應在餐後服用，與含脂肪的食物一起可增加吸收效率；示意圖。（圖／123RF）
營養師提醒，每個人可依需求可選擇不同的魚油產品，建議應在餐後服用，與含脂肪的食物一起可增加吸收效率；示意圖。（圖／123RF）

不少人都有食用魚油保健的習慣，台灣衛福部食藥署建議，應在餐後服用，尤其是與含脂肪的食物一起可增加吸收效率，營養師指出，每個人依需求可選擇不同魚油產品，如中老年人有降血脂、血糖、膽固醇需求，建議吃EPA魚油；孕婦或兒童，以及想增加記憶力或腦力者，則可選擇DHA魚油；想保養眼睛則可選綜合型魚油。

食藥署「食藥闢謠專區」指出，魚油含有Omega-3多元不飽和脂肪酸，主要成分由DHA與EPA組成，由於其脂溶性並透過腸胃道吸收，建議應在餐後服用，尤其是與含脂肪的食物一起可增加吸收效率，並減少胃部不適的可能性，但仍應遵守每日建議量，以避免可能的副作用，如腸胃不適或凝血時間延長，Omega-3脂肪酸對腦部健康有益，可能間接影響睡眠質量。

台灣營養師林世航說，魚油是魚的油脂萃取濃縮而成，並非單指一種脂肪酸，其中最主要則是「DHA」與「EPA」兩種屬於omega-3的脂肪酸，越來越多研究顯示，DHA和EPA各有各的功效，所以在魚油的趨勢上會更著重「高濃度」的「單一成份」

針對不同族群的需求，林世航舉例，如果是中老年人需要降血脂、血糖、膽固醇，建議吃EPA魚油；有憂鬱或焦慮情形的，同樣可選擇EPA魚油；孕婦或小朋友、想改善記憶力，吃DHA魚油；有青光眼或乾眼症等眼睛保養需求，則可選擇綜合型魚油。

林世航進一步指出，有些藥物的成分中含有魚油，如果服用這類藥物同時又吃魚油，可能會出現過量的問題，所以如果降血糖、膽固醇相關，要先確認是不是魚油製劑。

針對魚油對睡眠的改善，林世航說，目前沒有確切研究分析與助眠相關的數據，但在學理推斷有可能，例如正面臨憂鬱、壓力大，或身體發炎反應嚴重，吃魚油降低發炎或改善憂鬱情形，睡眠理論上也會改善。

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