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視力模糊不是老花 高金素梅曬獨眼照…白內障緊急動手術

記者廖靜清／台北即時報導
立委高金素梅視力模糊，以為老花度數增加，發現是白內障惡化緊急手術。 圖／奧斯卡眼科診所提供
立委高金素梅視力模糊，以為老花度數增加，發現是白內障惡化緊急手術。 圖／奧斯卡眼科診所提供

58歲的立委高金素梅日前在立法院質詢時，戴著黃色透明護目鏡問政，她在臉書上分享「獨眼照」，並說最近視力愈來愈模糊，眼科醫師排了開刀，一切平安。高金素梅的眼睛怎麼了？為她動手術的奧斯卡眼科診所院長張正忠揭曉，原來她因白內障合併乾眼症，接受人工水晶體置換術及相關治療。

負責執刀的張正忠指出，高金素梅半年前回診時，被診斷出患有輕微白內障，當下她很驚訝：「這不是老年人才會有的眼疾嗎？」後來忙於2024大選，疏於追蹤檢查視力，以為是老花眼的度數加深，但戴上新的眼鏡也沒有改善視力模糊、視野失焦，不自覺用力瞇眼想看清東西，甚至導致偏頭痛。

張正忠指出，白內障不是老年人專利，現代人手機不離身，用眼過度、熬夜晚睡，再加上高度近視、忽略眼睛防曬，加速白內障產生。高金素梅平時喜歡戶外活動，但因工作需要大量閱讀文件資料，且時常盯著螢幕，屬於白內障高風險族群。檢查後發現，高金素梅白內障惡化，水晶體混濁且已有過熟跡象，建議接受進行人工水晶體置換。

困擾高金素梅許久的問題還有乾眼症，她經常會感覺到眼睛乾澀、疲勞、畏光、有異物感，有時候會因搔癢而忍不住用手揉，造成更嚴重的角膜破皮。

張正忠說，白內障與乾眼症部分症狀相似，例如視力模糊、容易畏光，且皆有年輕化趨勢，也有些人會同時罹患這二種眼疾。張正忠提醒，白內障與乾眼症嚴重時危及視力健康，如果覺得視力模糊、眼睛發癢、乾澀不適，出現異物感，需就醫鑑別診斷，千萬別自行點眼藥水。

張正忠表示，經討論後，高金素梅接受微創白內障手術，結合3D立體手術影像及導航系統，讓人工水晶體植入位置及散光度數調整更精準；也考量她日常用眼習慣，植入三焦人工水晶體，符合看清楚遠、中、近距離的視力要求，術後也不用再戴老花眼鏡；也同步使用自體血清生長修復受損角膜，並透過「眼科脈衝光」治療乾眼症。

●白內障與乾眼症症狀比一比

白內障：水晶體變得混濁，不論遠近都看不清楚，東西看起來有疊層、殘影，眼睛容易疲勞、容易畏光。

乾眼症：視力模糊，症狀時好時壞，早上起床時視力模糊、張不開眼睛；有些人感覺晚上視力比較差，偶爾有刺痛感、異物感和乾癢等症狀。

張正忠強調，鑑別診斷眼睛問題後，依自身狀況與醫師討論治療策略，除了用藥、手術，要讓眼睛多休息，日常掌握「三多與三少」原則，多看遠、多看綠、多閉眼；少看3C、少看電視、少熬夜，適度熱敷眼睛，對消除眼睛疲勞有幫助。　

奧斯卡 臉書

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