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春天養肝飲食3原則 補氣養生茶增抵抗力

黃妙雲
中醫師提醒，春天應多從事「緩」的運動，使身心舒暢，切忌有惱怒、殺奪等念頭，以免損傷肝氣導致夏季罹患寒性疾病；示意圖。（圖／123RF）
中醫師提醒，春天應多從事「緩」的運動，使身心舒暢，切忌有惱怒、殺奪等念頭，以免損傷肝氣導致夏季罹患寒性疾病；示意圖。（圖／123RF）

「春養肝」，春季是人體肝氣最暢旺之時，也是調養肝臟的好時機。台北慈濟醫院中醫部主任吳炫璋指出，春天對應於人體屬肝，肝屬木，有生發之意，春夏養陽，要使肝氣保持正常的生發和調暢，因此，春季食療應掌握3大重點，並且自製補氣養生湯，可增強身體抵抗力，能避免或減輕疾病的發生。

在春天飲食上，可遵循3大原則：

1.宜辛甘性溫，避酸味、生冷食物

辛甘味食物如麥、棗、豉、花生、蔥、香菜等有發散效果，能順應季節扶助陽氣生發，所以春季適合食用；而酸味入肝，具收斂之性，生冷黏滑的食物有傷害脾胃的可能，所以春天不宜食用。

2.飲食以清淡平和為宜

由於冬季大多數人食用較多膏梁厚味的食物，較少補充維生素，因此春天飲食宜清淡，要多吃新鮮綠色的蔬菜水果，並減少高脂肪食物或辛辣的調味品及烈酒。

3.養生茶飲避免感冒

春天溫差變化大，流感新冠肺炎等呼吸道疾病患者增多，抵抗力弱的小孩及老人除了注意保暖，也可以煮橘子皮、金桔、蘿蔔、梨子或荸薺入茶，幫助理氣化痰，清熱潤肺，提高對呼吸道的保護。

春季養肝，吳炫璋建議，民眾可以自製老少咸宜的補氣養生茶飲，選用補脾燥濕、扶助正氣的藥物如黃耆、太子參、山藥、茯苓，藉此補氣健脾，增加代謝、去除體內濕邪。此外，也可以加入當歸、枸杞子、紅棗來養血補血，再配合麥門冬養陰化痰。

吳炫璋強調，春天應多從事「緩」的運動，使身心舒暢、活潑，適應春生之氣，包括早起到公園、廣場做運動，舒緩全身筋骨，亦可到郊外踏青，放鬆情緒，消除疲勞；平常可按摩足三里、風池、迎香等穴位，強化身體免疫力。而最重要的是切忌惱怒、殺奪等念頭，以免損傷肝氣，導致夏季罹患寒性疾病。

補氣養生茶

春天養肝，可自製作老少咸宜的補氣養生茶飲。（圖／台北慈濟醫院提供）
春天養肝，可自製作老少咸宜的補氣養生茶飲。（圖／台北慈濟醫院提供）

材料：

當歸1錢、枸杞3錢、蜜炙黃耆5錢、太子參3錢、懷山藥2錢、茯苓3錢、生甘草3錢、麥門冬3錢、紅棗10顆、冰糖一茶匙

作法：

1 以3000㏄水加入當歸、蜜炙黃耆、太子參、懷山藥、茯苓、生甘草和麥門冬煮沸10分鐘。

2 再加入紅棗與枸杞煮5分鐘，關火，放置微溫加入適量冰糖調味即可。紅棗與枸杞可以食用。

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