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每天1顆蛋護眼 養眼口訣20-20-20原來是這些

廖靜清
用眼過度，恐會引起乾眼症，讓老花眼提早報到；示意圖。（圖／123RF）
用眼過度，恐會引起乾眼症，讓老花眼提早報到；示意圖。（圖／123RF）

現代人上班緊盯電腦、下班滑手機，常感到眼睛周圍肌肉緊繃不適，小心乾眼症、老花眼、視力模糊等提早報到，甚至3C藍光傷眼導致白內障、黃斑部病變。台安醫院眼科主治醫師林于皓表示，如果用眼過度，眼睛容易出現乾澀、疲勞、搔癢及充滿血絲等症狀，建議每天可以吃一顆蛋保護眼睛，採「20-20-20」用眼法則適度休息放鬆。

雞蛋是最佳護眼食物，富含葉黃素、玉米黃素、卵磷脂等，醫師建議每天可以吃一顆蛋保護...
雞蛋是最佳護眼食物，富含葉黃素、玉米黃素、卵磷脂等，醫師建議每天可以吃一顆蛋保護眼睛；示意圖。（圖／123RF）

避免近距離看太久

林于皓說，平常就要注意眼睛的保養，美國眼科學會建議「20-20-20」用眼法則，也就是近距離使用眼睛20分鐘、休息20秒、視線看向20英尺（約6公尺）遠的地方。此法則的主要作用是挪動視線，避免近距離看東西過久，導致睫狀肌緊繃。如果辦公室的距離不足20英尺，建議可以轉頭看向最遠的地方或眺望窗外景色，一樣有護眼的效果。

用眼過度除了感到不舒服，也會造成乾眼症。林于皓指出，專注緊盯螢幕、物品時，常會忘了眨眼，淚水分泌不足，眼球無法保持濕潤而易有異物感、痠痛、灼熱感，對外界刺激很敏感，因而乾眼症上身。此時可使用無防腐劑的人工淚液舒緩症狀，但乾眼症依個人體質分「缺水型」與「缺油型」，也有患者屬於「缺水又缺油」，建議使用人工淚液前可諮詢醫師或藥師，不要憑感覺亂買。

護眼飲食方面，林于皓說，葉黃素、玉米黃素是幫助眼睛抗氧化的重要營養來源，尤其「雞蛋」是最佳護眼食物，富含葉黃素、玉米黃素、維生素A、維生素B、卵磷脂、葉酸等營養素，建議每天吃一顆蛋護眼，CP值非常高。此外，可以多攝取富含維生素B、維生素E的食物，維生素B可保護視神經、維生素E能改善眼睛的血液循環。

護眼燈具生活必備

近年「護眼燈具」成為生活必備品，林于皓分享「光線柔和」「反眩光」照明重點，建議一般亮度可挑選100-800Lux（照度單位），需要畫圖、細緻手工的業務內容，可選擇1000Lux。擺放時，以不要照到眼睛為原則，以避免光線直射對視力的傷害。

紫外線是眼睛老化的最大元凶，林于皓強調，平常外出時一定要「戴太陽眼鏡」護眼，即使是陰天仍會有紫外線，若沒有做好眼睛防曬措施，會加速眼睛老化，增加發生白內障、紫外線角膜炎、黃斑部病變、視網膜病變等眼疾風險。

5招護眼妙方

1 遵循「20-20-20」法則，讓眼睛多休息。

2 勿亂點市售人工淚液，可先諮詢醫師、藥師選購適合的產品。

3 多攝取富含維生素B、維生素E、葉黃素、玉米黃素的食物，如地瓜葉、菠菜、南瓜、胡蘿蔔、全穀類、堅果等。

4 使用護眼燈具，降低對眼睛的負擔。

5 配戴太陽眼鏡，防止紫外線的傷害。

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