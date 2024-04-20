0卡路里食物放縱吃？小心藏陷阱

輕食新主張，美味無負擔。網路許多零食號稱零卡路里、低卡路里，且含有豐富的膳食纖維，熱量低，容易有飽足感，例如，不少市售蒟蒻就標榜著「零卡」，但這就代表沒有熱量，想吃多少，就可以吃多少嗎？

標示藏密碼 搞懂計算方式

以台灣為例，衛生福利 部食品藥物管理署表示，依照現行「包裝食品營養宣稱應遵行事項」，若宣稱「零熱量」，表示該食品每100公克之固體（半固體）或每100毫升液體所含熱量不超過4大卡，符合規定者，才能以「０」、「無」、「不含」或「零」標示。

「低熱量」食物則表示，該食品每100公克之固體（半固體）不超過40大卡，或每 100毫升之液體所含熱量不超過20大 卡。如果符合這標準，可在外包裝寫上「低」、「少」、「薄」、「微」或「略含」等標示。

許多點心零食標示著「低卡零食」，就表示整體脂肪、蛋白質、糖含量等熱量總和，必須符合相關標準。至於蛋白質、脂肪、碳水化合物等成分的熱量計算單位不盡相同：

1.蛋白質的熱量以每公克4大卡計算。

2.脂肪的熱量以每公克9大卡計算。

3.碳水化合物的熱量以每公克4大卡計算，但碳水化合物項下標示膳食纖維者，其膳食纖維的熱量得以每公克 2大卡計算。

4.糖醇的熱量以每公克2.4大卡計算（赤藻糖醇的熱量以每公克0大卡計算）。

5.有機酸的熱量以每公克3大卡計算。

6.酒精（乙醇）的熱量以每公克7大卡計算。

恐添防腐劑 不利兒童發育

「無糖、零卡不代表健康！」台北醫學大學附設醫院營養室主任蘇秀悅表示，有些糖果零食標示沒有添加蔗糖，卻額外添加了代糖或人工甜味劑，讓食物吃起來甜甜的，但這些都是合成出來的產品。再者，有些零卡食物添加了防腐劑，吃多了，不利於兒童身體發育。

蘇秀悅強調，「沒有比較健康的糖果、零食」，關鍵在於吃了多少，多久吃一次？家長如果以為零卡、低卡的零食屬於健康食品，比較安心，讓孩子長期食用，仍有一定風險。

食藥署表示，民眾瞭解0卡或低卡的真正含意，就可以當一個聰明的消費者，另外，應該養成良好生活習慣，均衡飲食，適當運動，才能維持健康。

(本文由NOW健康提供>