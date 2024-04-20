我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國籍無證移民 今年首季均值較去年12月減半

指甲異變是健康警訊 八特徵看身體出了什麼問題

0卡路里食物放縱吃？小心藏陷阱

（NOW健康 ）

輕食新主張，美味無負擔。網路許多零食號稱零卡路里、低卡路里，且含有豐富的膳食纖維，熱量低，容易有飽足感，例如，不少市售蒟蒻就標榜著「零卡」，但這就代表沒有熱量，想吃多少，就可以吃多少嗎？

標示藏密碼 搞懂計算方式

以台灣為例，衛生福利部食品藥物管理署表示，依照現行「包裝食品營養宣稱應遵行事項」，若宣稱「零熱量」，表示該食品每100公克之固體（半固體）或每100毫升液體所含熱量不超過4大卡，符合規定者，才能以「０」、「無」、「不含」或「零」標示。

「低熱量」食物則表示，該食品每100公克之固體（半固體）不超過40大卡，或每 100毫升之液體所含熱量不超過20大卡。如果符合這標準，可在外包裝寫上「低」、「少」、「薄」、「微」或「略含」等標示。

許多點心零食標示著「低卡零食」，就表示整體脂肪、蛋白質、糖含量等熱量總和，必須符合相關標準。至於蛋白質、脂肪、碳水化合物等成分的熱量計算單位不盡相同：

1.蛋白質的熱量以每公克4大卡計算。

2.脂肪的熱量以每公克9大卡計算。

3.碳水化合物的熱量以每公克4大卡計算，但碳水化合物項下標示膳食纖維者，其膳食纖維的熱量得以每公克 2大卡計算。

4.糖醇的熱量以每公克2.4大卡計算（赤藻糖醇的熱量以每公克0大卡計算）。

5.有機酸的熱量以每公克3大卡計算。

6.酒精（乙醇）的熱量以每公克7大卡計算。

恐添防腐劑 不利兒童發育

「無糖、零卡不代表健康！」台北醫學大學附設醫院營養室主任蘇秀悅表示，有些糖果零食標示沒有添加蔗糖，卻額外添加了代糖或人工甜味劑，讓食物吃起來甜甜的，但這些都是合成出來的產品。再者，有些零卡食物添加了防腐劑，吃多了，不利於兒童身體發育。

蘇秀悅強調，「沒有比較健康的糖果、零食」，關鍵在於吃了多少，多久吃一次？家長如果以為零卡、低卡的零食屬於健康食品，比較安心，讓孩子長期食用，仍有一定風險。

食藥署表示，民眾瞭解0卡或低卡的真正含意，就可以當一個聰明的消費者，另外，應該養成良好生活習慣，均衡飲食，適當運動，才能維持健康。

(本文由NOW健康提供>

20大 福利

上一則

火災吸濃煙「賠掉20年肺活量」 醫提醒：看到廢氣馬上離開

延伸閱讀

市售午餐組合 鉛鈉含量堪憂 「消費者報導」稱不適合當營養午餐

市售午餐組合 鉛鈉含量堪憂 「消費者報導」稱不適合當營養午餐
0卡路里食物放縱吃？低卡零食不等於健康 小心藏陷阱

0卡路里食物放縱吃？低卡零食不等於健康 小心藏陷阱
為免費遊泰 23歲專上女學生攜毒返港被捕

為免費遊泰 23歲專上女學生攜毒返港被捕
THC零食容易從網路取得 兒童健康陷入危險

THC零食容易從網路取得 兒童健康陷入危險

熱門新聞

振興醫院營養師營養師陳韻婷表示，蛋殼顏色和雞隻的品種或餵養的飼料相關，和營養價值沒有直接相關性。本報資料照片

這些人吃蛋需把蛋黃打散 一文看懂聰明吃蛋

2024-04-18 15:51
巴西網紅布蘭道分享減齡30歲的秘訣。(Instagram)

去夜店還被擋...57歲卻像27歲 巴西帥氣網紅分享凍齡秘訣

2024-04-16 19:35
醫師提醒按摩頸部要注意頸動脈竇和動脈區位置，高齡者因血管老化更要注意力道。（衛福部桃園醫院提供）

婦肩頸痠痛「鬆一下」昏迷險送命 醫揭原因、再示警「8傷頸致命行為」

2024-04-13 17:11
國健署表示，透過改善不良的生活習慣，戒菸、戒酒、配合少油、少糖、少鹽及高纖的飲食原則，以及每周進行至少150分鐘以上的中度強度身體活動，透過以上7項生活建議，可以降低5成以上糖尿病的發生風險。示意圖。（123RF）

全台4人就有1人糖尿病前期 7招逆轉5成罹病率

2024-04-15 05:15
（取材自健康醫療網）

中醫：糖尿病屬「消渴症」飲食有3大禁忌

2024-04-15 01:25
彰化縣54歲蔡姓婦人向個案管理師諮詢第二型糖尿病的體重控制法。（記者簡慧珍／攝影）

186斷食竟酮酸中毒險喪命 醫指這一類人不能激烈斷食

2024-04-18 05:50

超人氣

更多 >
長壽專家建議 限制攝取這5種食物

長壽專家建議 限制攝取這5種食物
千萬別丟 這10種文件與證明必須妥善保管

千萬別丟 這10種文件與證明必須妥善保管
穿低胸禮服出席國宴 貝佐斯未婚妻引起激辯 時尚評論者力挺

穿低胸禮服出席國宴 貝佐斯未婚妻引起激辯 時尚評論者力挺
輝達重挫10% 那指連跌6日 史指摔落5000點

輝達重挫10% 那指連跌6日 史指摔落5000點
就在美國門口 中國在加勒比海設立前哨引美軍關切

就在美國門口 中國在加勒比海設立前哨引美軍關切