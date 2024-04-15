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沐浴乳可加水稀釋繼續用？ 小心微生物孳生

NOW健康／連珮妤 報導
（取材自NOW健康）
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沐浴用品除了可以帶走皮膚的油垢與髒污外，裡面也會添加適當的保水與修復成分，讓皮膚在清洗的同時，也同時能得到滋潤修復，但你知道每天>洗澡接觸的沐浴用品，其實都是化粧品嗎？這些沐浴用化粧品的主要功能是什麼呢？就讓台灣食藥署來為大家深入說明吧！

市面上最常見的沐浴用化粧品，是日常會接觸到的沐浴乳，它最主要的功能是用來清潔臉部以外的皮膚。以外觀來看，沐浴乳可分成透明、不透明或帶珠光感等不同種類，以酸鹼度區分，則有鹼性、弱酸性及中性3種，鹼性是以液態皂為主體；弱酸性是以界面活性劑為主體；中性則由為液態皂與界面活性劑混合而成。

食藥署提醒，無論使用哪種性質的沐浴乳，選購前都要看清楚是否有完整的化粧品應標示事項，並挑選洗後不會感覺到乾澀的沐浴乳。由於沐浴過程中會帶走肌膚表面的水分，因此，沐浴完畢後建議可以適量塗抹乳液，避免肌膚乾燥。此外，沐浴乳也要避免放置於潮濕處，以免產品加速變質。

當沐浴乳快使用完畢時，也不要再加水分多次使用，或是將多個不同的沐浴乳倒在一起混合持續用，因為這可能會加速微生物孳生，當肌膚較敏感或是有傷口時，使用到微生物滋生的沐浴乳，可能會產生不可預知的風險。

▲使用沐浴乳產品前應注意這3點。（圖／食藥署提供）

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