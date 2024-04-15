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蘆筍護血管、防癌 調節血糖血壓 適合腎友、孕婦

廖靜清
綠蘆筍的天門冬胺酸含量最高，經濟實惠。 （本報資料照片）
綠蘆筍的天門冬胺酸含量最高，經濟實惠。 （本報資料照片）

蘆筍含豐富的膳食纖維能幫助消化，其中珍貴的天門冬胺酸可消除疲勞，而維生素A、C及β-胡蘿蔔素具有抗氧化功效，蘆筍可說是最佳防癌、護血管聖品。

「本草綱目」記載，蘆筍可以解熱氣、利小便，多吃有助改善水腫、排尿困難。台灣大里仁愛醫院營養師徐佳靖說，蘆筍含有多種抗氧化物質，β-胡蘿蔔素是維生素A的前驅物，可促進器官生長發育。

蘆筍的葉酸含量很高，有益血糖調節、幫助構建紅血球、活化神經系統，適合糖尿病患者、孕婦、嬰幼兒以及貧血的女性。徐佳靖強調，蘆筍要用一點油來炒，有益脂溶性的維生素A吸收。

要特別注意的是，蘆筍屬於「高鉀」食物，能調節血壓、預防心血管疾病，但是腎臟病患者在食用前，應先汆燙後再油炒烹調。蘆筍前端的嫩芽部位，普林值含量較高，有痛風、高尿酸的人不宜食用。

蘆筍依顏色可分為白、綠、紫，品種並無不同，主因是受陽光照射所影響。徐佳靖分享，綠蘆筍的天門冬胺酸含量最高，經濟實惠；白蘆筍質地纖維較細緻，價格通常較高；紫蘆筍含花青素，目前產量較少。

紙包蘆筍鮭魚這樣料理

1.準備一片鮭魚，洗淨擦乾。

2.取一張烘焙紙，以蘆筍鋪底，放上鮭魚、洋蔥、小番茄。

3.撒上鹽、黑胡椒以及少許白酒調味。

4.放入200度預熱的烤箱，烘烤10分鐘左右。

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