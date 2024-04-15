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口氣差嗎？肝火旺盛 睡不好又多夢 中醫師教你養肝

賴昀岫
中醫師提醒，養「肝氣」要早點睡覺，不要熬夜。示意圖。（圖╱123RF）
中醫師提醒，養「肝氣」要早點睡覺，不要熬夜。示意圖。（圖╱123RF）

春天萬物滋長，原本枯掉的植物開始轉綠，而青色對應屬肝，所以需要調整肝氣，中醫師表示，春天是修整身體好時機，主要是要調肝氣，如果不用藥，就得把握早睡的生活習慣，也可以按摩足背、手部與大腿內側的部分穴道。

位於大腳趾和二趾之間的太衝穴，平時可適時按壓，緩解睡眠問題。（本報資料照片）
位於大腳趾和二趾之間的太衝穴，平時可適時按壓，緩解睡眠問題。（本報資料照片）

台灣開業中醫師郭威均說，中醫所指的「肝」，除了臟器本身，還牽涉到情緒等。民眾常聽到的「肝火旺盛」對應到睡眠品質，包含無法入睡、睡眠過程容易中斷甚至多夢、有睡但起床後很累等，都是「肝火旺盛」可能的症狀。

郭威均表示，一般民眾印象中認為，「肝火旺」的常見症狀為嘴破、口氣不好等，不過嘴破其實主要是胃火旺盛；口氣不好則要確認，如在刷牙前嘴巴苦苦的，就是肝火旺、吃完東西容易脹氣且有腥臭味，則是胃火旺盛；肝火也會影響情緒，和女性在月經前後的情緒波動，以及月經週期紊亂等也有關聯。

在不用藥的情況下，養「肝氣」要提前睡覺，郭威均表示，時序上在深夜11時至凌晨1時，是膽經修復的時間；凌晨1時至3時才是肝經修復時，而膽經啟動的時間是為了幫肝經「疏瀉」，也就是說，不會是單一經絡或者臟器運作，需要五臟六腑一起呼應。

郭威均指出，現代人普遍晚睡，身體沒有得到休息就會導致「肝火旺」，所以如果要避免，就要早睡、睡得好，他常開立的睡眠改善方劑，如含有當歸、柴胡、白朮等10味藥的「加味逍遙散」，疏肝加上瀉火；肝火旺可用含龍膽、黃芩、山梔子等10味藥的「龍膽瀉肝湯」；肝火更旺，甚至損傷到心火就會用含黃連、黃芩、黃柏等4味藥的「黃連解毒湯」。

泄火之後就要理氣，郭威均表示，症狀輕一點就開香附、白芍、柴胡等7味藥的「柴胡疏肝湯」，加強一點的是「加味逍遙散」、更強的是「行氣散」；如果沒有火氣或者肝鬱氣，就用含甘草、小麥、大棗的「甘麥大棗湯」中甘能令人緩的特性。

郭威均提醒，症狀往往非單一，很難一個症狀對應一個方劑，提醒民眾，有相關醫療需求，都還是要尋求專業的中醫師治療，依據自身體質開立最適合的處方。

郭威均並表示，可以透過按摩足背的行間穴、太衝穴、火硬穴與火主穴；大腿內側的天皇穴、明黃穴與其黃穴等，達到瀉肝火、疏肝解鬱、養肝陰的穴位特性的治療效果。

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