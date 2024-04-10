天搖地動震不停？5招緩解「地震幻覺」緊繃情緒

（圖／健康醫療網）

台灣花蓮近海3日發生規模7.2地震 ，接下來的幾天餘震不斷。台安醫院心身醫學科主治醫師陳長聖表示，「幻震」是即使沒有地震，也仿佛感受到地震搖晃，國外研究發現震災後PTSD患者身上常有這樣的「幻震」，呼籲民眾掌握「安靜能繫望」心理創傷照護5字訣。

陳長聖表示，幻震（phantom earthquake），或可翻譯為地震幻覺：即使沒有地震，也仿佛感受到地震搖晃，以為地板在搖、或以為自己在晃動、頭暈。這可能是本體感覺的幻覺（hallucination），也可能是前庭平衡系統失衡，也可能是緊繃情緒加上身體的自律神經失調、造成大腦錯覺（misperception）。在某些國外研究報告中，震災後PTSD患者身上常有這樣的「幻震」。

高達4成患者會出現幻震

心臟科醫師劉中平曾在臉書發文表示，根據日本的研究顯示，在大地震之後，高達4成的患者，會感覺假性地震的發生。可能是因人體的平衡系統和周邊的感覺受器，被地震造成影響，在沒有地震的時候產生瞬間失衡的情況。也有研究顯示，大腦的皮質功能在大地震之後，也會產生改變，導致地震後的暈眩和突發性震顫的情況。目前好發在女性、高齡、還有居住樓層較高者。

陳長聖表示，如果感受到幻震，保持眼睛睜開，觀看周圍的環境，比如說水杯的水面，或是天花板的懸掛物，來核對是否真有地震。確認安全後，可以和緩且深深的呼吸，進行自我對話，提醒自己：「我現在是安全的！」動動身體，喝杯水，嘗試去感受自己的腳穩穩地踏在地上。

他呼籲民眾確認安全、深呼吸或轉移注意力讓自己平靜、做一些自己還能掌握的事情，例如整理家裡、聯絡心愛重要的人共享連結、知道未來仍是有盼望的。震盪期間，大家各自好好照顧自己，找到內在和身邊的資源滋養自己。祈願震後大家無論在身體上或心靈上都能平安。

「安靜能繫望」心理創傷照護5字訣

根據憂鬱症防治協會資料指出，台灣臨床心理學會於2007年綜合許多國際災難創傷心理的專家共識，提出了「安、靜、能、繫、望｣5個創傷心理復原的原則，在2016年台南地震、2018年花蓮地震後都曾做為災民安心調適介入的參考：

安（safety）：

促進安全。不論在居家或醫院單位隔離，安全都是最重要的。戴口罩 、勤洗手，健康的監控與適當注意，保護自己也是保護別人。

靜（calming）：

促進平靜鎮定。好好的深呼吸、放鬆、休息、睡覺，調適自己的情緒與正面思考。

能（efficacy）：

提升效能感。即便是在隔離的環境，仍是有些是自己可掌握的。滑滑手機、看看書、做做運動甚至寫下心得與日記，安排作息適當轉移，找回自我控制感。

繫（connectedness）：

促進聯繫。「隔離｣不代表與外界失去聯繫。被隔離的民眾仍可利用現在網路與電子媒體的方便，留心各種關於疫情 的訊息，利用視訊與電話，維持與外界的溝通。會覺得自己並不孤單、並不是被放棄，也得到紓解與支持。

望（instilling hope）：

灌注希望。跳開負面的思考，保持正向的希望。不要只注意負面的資訊與報導，相信自己與醫療人員。自我勉勵打氣，不要放棄希望。

資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=61382