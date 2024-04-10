我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

馬習二會來了 央視快訊未提馬英九頭銜

白宮國宴招待岸田文雄夫婦 菜單曝光 吃「肋眼牛、開心果蛋糕」

天搖地動震不停？5招緩解「地震幻覺」緊繃情緒

健康醫療網／記者鄭宜芬報導
（圖／健康醫療網）
（圖／健康醫療網）

台灣花蓮近海3日發生規模7.2地震，接下來的幾天餘震不斷。台安醫院心身醫學科主治醫師陳長聖表示，「幻震」是即使沒有地震，也仿佛感受到地震搖晃，國外研究發現震災後PTSD患者身上常有這樣的「幻震」，呼籲民眾掌握「安靜能繫望」心理創傷照護5字訣。

陳長聖表示，幻震（phantom earthquake），或可翻譯為地震幻覺：即使沒有地震，也仿佛感受到地震搖晃，以為地板在搖、或以為自己在晃動、頭暈。這可能是本體感覺的幻覺（hallucination），也可能是前庭平衡系統失衡，也可能是緊繃情緒加上身體的自律神經失調、造成大腦錯覺（misperception）。在某些國外研究報告中，震災後PTSD患者身上常有這樣的「幻震」。

高達4成患者會出現幻震

心臟科醫師劉中平曾在臉書發文表示，根據日本的研究顯示，在大地震之後，高達4成的患者，會感覺假性地震的發生。可能是因人體的平衡系統和周邊的感覺受器，被地震造成影響，在沒有地震的時候產生瞬間失衡的情況。也有研究顯示，大腦的皮質功能在大地震之後，也會產生改變，導致地震後的暈眩和突發性震顫的情況。目前好發在女性、高齡、還有居住樓層較高者。

陳長聖表示，如果感受到幻震，保持眼睛睜開，觀看周圍的環境，比如說水杯的水面，或是天花板的懸掛物，來核對是否真有地震。確認安全後，可以和緩且深深的呼吸，進行自我對話，提醒自己：「我現在是安全的！」動動身體，喝杯水，嘗試去感受自己的腳穩穩地踏在地上。

他呼籲民眾確認安全、深呼吸或轉移注意力讓自己平靜、做一些自己還能掌握的事情，例如整理家裡、聯絡心愛重要的人共享連結、知道未來仍是有盼望的。震盪期間，大家各自好好照顧自己，找到內在和身邊的資源滋養自己。祈願震後大家無論在身體上或心靈上都能平安。

「安靜能繫望」心理創傷照護5字訣

根據憂鬱症防治協會資料指出，台灣臨床心理學會於2007年綜合許多國際災難創傷心理的專家共識，提出了「安、靜、能、繫、望｣5個創傷心理復原的原則，在2016年台南地震、2018年花蓮地震後都曾做為災民安心調適介入的參考：

安（safety）：

促進安全。不論在居家或醫院單位隔離，安全都是最重要的。戴口罩、勤洗手，健康的監控與適當注意，保護自己也是保護別人。

靜（calming）：

促進平靜鎮定。好好的深呼吸、放鬆、休息、睡覺，調適自己的情緒與正面思考。

能（efficacy）：

提升效能感。即便是在隔離的環境，仍是有些是自己可掌握的。滑滑手機、看看書、做做運動甚至寫下心得與日記，安排作息適當轉移，找回自我控制感。

繫（connectedness）：

促進聯繫。「隔離｣不代表與外界失去聯繫。被隔離的民眾仍可利用現在網路與電子媒體的方便，留心各種關於疫情的訊息，利用視訊與電話，維持與外界的溝通。會覺得自己並不孤單、並不是被放棄，也得到紓解與支持。

望（instilling hope）：

灌注希望。跳開負面的思考，保持正向的希望。不要只注意負面的資訊與報導，相信自己與醫療人員。自我勉勵打氣，不要放棄希望。

資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=61382

地震 疫情 口罩

上一則

眼皮好重…「春睏」是真的嗎？醫盤點5大原因

下一則

白髮為何一直長？中醫解析老年白與少年白成因大不同

延伸閱讀

遇地震丈夫遭巨石活埋獨缺左手臂 妻女拜託搜救隊順利找回

遇地震丈夫遭巨石活埋獨缺左手臂 妻女拜託搜救隊順利找回
加拿大西岸恐有大地震 加國政界、學界向台灣防災取經

加拿大西岸恐有大地震 加國政界、學界向台灣防災取經
搜救星國夫婦 陸空前進砂卡礑 推估2人可能落腳處

搜救星國夫婦 陸空前進砂卡礑 推估2人可能落腳處
新聞評論／都更不能等 別讓老天爺再哭

新聞評論／都更不能等 別讓老天爺再哭

熱門新聞

約旦安曼省胡笙國王癌症治療中心醫護人員去年8月正對一名癌症病患進行機械手臂手術。（路透）

年輕人罹癌風險增 研究曝和「這事」有關 特別是這些癌症

2024-04-08 18:15
圖片來源 ／健康醫療網 健康醫療網

長者摔不得 居家、外出注意6招預防跌倒

2024-04-06 01:45
藝人黃子佼被檢方查獲購買大量偷拍不雅片，其中包含以「未成年少女」為主角的影片，被發現MeToo事件後還購買。（本報資料照片）

黃子佼持未成年不雅片遭轟「戀童癖」 精神醫盤點特點

2024-04-04 02:32
（圖／NOW健康）

工程師迷信左眼皮「跳財」買樂透沒中 竟是得這病

2024-04-10 01:00
醫師林裕強提醒，胃癌症狀難以察覺，患者往往在患病後期才意外得知，提醒定期健檢及早發現治療。（亞大醫院提供）

護理師胃悶痛吃成藥壓不住 不菸不酒竟罹「最凶險胃癌」

2024-04-09 05:33
（取材自NOW健康）

春睏竟與體內濕氣有關 中醫推1茶飲、除4習慣趕走睡意

2024-04-05 00:25

超人氣

更多 >
65歲和21歲的「爺孫戀」曝光被罵翻 竟然火速分手

65歲和21歲的「爺孫戀」曝光被罵翻 竟然火速分手
理財規畫師發現 有錢人每年最大開銷是這個

理財規畫師發現 有錢人每年最大開銷是這個
腫瘤學者公開晚餐內容 兩原則從飲食防癌

腫瘤學者公開晚餐內容 兩原則從飲食防癌
放屁次數太多 何時該擔心？

放屁次數太多 何時該擔心？
洛城連環命案：夫婦疑謀殺自殺、女嬰公路身亡

洛城連環命案：夫婦疑謀殺自殺、女嬰公路身亡