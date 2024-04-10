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眼皮好重…「春睏」是真的嗎？醫盤點5大原因

健康醫療網／記者鄭宜芬報導
（圖／健康醫療網）
（圖／健康醫療網）

春天回暖，天氣宜人，令人忍不住夢周公。「昏昏欲睡的『春睏』是真的嗎？」台灣重症醫學暨胸腔內科專科醫師黃軒在臉書分享，春季疲勞或昏昏欲睡的原因，可能是多方面的，原因包括了生物時鐘、花粉過敏、情緒和營養等5大因素。

1. 光照變化：

春天的日照時間增加，光照強度也隨之改變。這對人們的生物時鐘和睡眠規律產生影響。較長的日照時間，可能導致人們感到更早疲倦，尤其是在清晨，更讓人不想起床了。

2. 花粉過敏：

春季，是花粉過敏的高峰期。有些人，其實對花粉過敏，可能導致鼻塞、流涕、喉嚨不適，進而影響夜間睡眠品質<

3. 季節性情緒障礙（SAD）：

SAD是一種與季節變化有關的情緒障礙，通常在秋冬季節出現。然而，一些人在春季，也可能感到情緒低落和疲勞。

4. 氣壓變化：

春季的氣壓變化，可能影響人們的身體。某些人對氣壓變化特別敏感，就可能會易感到疲倦。

5. 維生素D缺乏：

冬季通常陽光不足，這可能導致維生素D缺乏。維生素D與能量和情緒有關。到了春季，維生素D仍然補充不足，故虛累累不想起床了。

該如何避免春睏？

1. 早睡早起：

遵循自然規律，保持規律的作息時間，就是有助於遠離春睏。

2. 紓解壓力：

適時放鬆心情，不要太拘束，多做一些輕度的身體運動，例如散步或伸展拉筋皆可。

3. 易春睏的族群，更要多注意

晚睡晚起生活作息不規律者 情緒或壓力過於緊繃者 做事急躁者 缺乏運動者

如果在春季感到疲勞，尤其是易春睏的族群，建議保持規律的作息時間、適度運動、避免花粉，並確保維生素D的攝取。在這個春天保持活力，遠離春睏，享受這美好的季節。

資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=61328

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