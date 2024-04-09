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6種香料 有利心臟健康

記者王郁婷／輯譯
各種香料。（ 圖/123RF）
各種香料。（ 圖/123RF）

當你在咖啡撒上肉桂粉時，不只能品嘗到獨特香氣，更是在為心臟健康加值。心臟病專家說，香料除了賦予菜餚獨特風味，減少鹽巴使用，其中所含抗氧化劑，更能對抗破壞身體細胞的自由基。

美國明尼蘇達州的心臟病專家麗莎白·克洛達斯博士說，香料富含抗氧化劑，對心臟健康而言，抗氧化劑有助減少膽固醇升高。營養師米歇爾·魯森斯坦表示，香料的抗氧化劑可減少發炎，對心血管健康有正面影響。紐約大學臨床醫學副教授尼卡·戈德堡博士說，香料可以增加食物風味，減少鹽和糖的需求，過多鹽分會使血壓升高並加重心臟衰竭症狀，糖會增加體重、使血糖升高，給心臟帶來壓力。以下是專家推薦五種有助於心臟健康的香料。

肉桂 Cinnamon

肉桂帶有胡椒和木質香，是麵包師傅的必備原料之一，可以拿來作肉桂捲、南瓜派，也可以加入燕麥粥。「肉桂已被證實有利血糖控制，尤其是糖尿病患者。」克洛達斯博士說，肉桂還能降低膽固醇、三酸甘油酯。她喜歡在咖啡中添加肉桂，冬天吃燕麥時也撒上一點。戈德堡博士說，想讓燕麥增加甜味，不必加糖，添加肉桂是個好方法。

孜然(阿拉伯茴香) Cumin

孜然可以整顆或磨粉使用，是印度菜餚常見的香料。「孜然是一種有益心臟健康的香料，因為含有類黃酮，這種抗氧化劑可以幫助降低體內發炎。」魯森斯坦說，孜然還可以幫助減肥，增加膽汁釋放，幫助消化脂肪。

大蒜Garlic

從植物學角度來看，大蒜是一種蔬菜，但通常被歸類為香料。克洛達斯說，大蒜已被證實可以改善血管彈性，可降低膽固醇和三酸甘油酯。大蒜和其他蔥屬香料都是抗氧化劑，可能具有降低血壓的作用。

新鮮大蒜和大蒜粉有差異嗎？魯森斯坦表示，新鮮的當然最好，但如果買不到新鮮大蒜，粉末形式的大蒜仍可以獲取健康益處。

小荳蔻 Cardamom

小荳蔻常用於中東、印度和阿拉伯美食，具高度抗氧化作用。《藥學系統評論（Systematic Reviews in Pharmacy）》2020年一項研究發現，小荳蔻有助降低高血壓患者的血壓。根據《今日營養（Nutrition Today）》2022年的一篇評論，雖然其他研究已經指出小荳蔻對胃腸道不適、第二型糖尿病和血糖等的影響，但還需要進一步研究證實。

紅甜椒粉(紅椒粉) Paprika

由乾燥紅色甜椒製成的辣椒粉，是一種有利心臟健康的香料，因其富含豐富維生素Ａ，魯森斯坦說，它屬於β胡蘿蔔素家族，是一種類胡蘿蔔素，賦予食物鮮豔明亮的顏色，並具備抗氧化作用。

薑 Ginger

生薑中的活性化合物薑辣素，被證實可降低氧化壓力（oxidative stress），魯森斯坦解釋，氧化壓力會使動脈粥狀硬化加劇，引發心臟病。新鮮生薑是最好的選擇，過多加工的薑製品則不建議。

各種香料 。（圖/123RF）
各種香料 。（圖/123RF）

心臟病 咖啡 印度

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