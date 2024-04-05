春睏竟與體內濕氣有關 中醫推1茶飲、除4習慣趕走睡意

（取材自NOW健康）

俗話說：「春睏秋乏夏打盹」，春暖花開的季節看似讓人精神百倍，實際上卻不然，許多人在春天來臨之際竟會犯睏，讓人昏昏欲睡，這到底是怎麼一回事呢？是生病了嗎？中醫師莊可鈞表示，春睏是指春天時身體受到自然氣候的影響，產生的1種暫時性生理現象，是人體因應季節轉換，而自然發生的調節反應。

莊可鈞說明，春睏常見症狀包括昏昏欲睡、精神難集中、胃口變差、大便稀軟、小便偏黃、肌肉痠痛緊繃、四肢無力及消化不良，尤其是貧血或脾胃稟賦虛弱的人，最容易發生春睏。由於春天氣溫回升後，人體相對會加速血液的循環，一旦血液不足以因應需求，就會出現春睏的現象。

《黃帝內經》提到：「春氣者，病在頭。」主要是因為春天陽氣的升發作用，人體的氣血容易往上衝，身體虛弱的人容易感到頭部不適，像是春睏、頭暈、頭脹痛等，特別是人體陽氣不足，更容易受到濕氣侵襲，而春天的濕氣比較旺盛，因此可能發生疲倦的現象。

若是脾虛體質的人，還會因為運化水液的功能較差，而出現易睏嗜睡、精神難以集中、疲倦乏力，甚至會發生腸胃問題；若影響到肝的疏泄，也有可能造成情緒低落或異常的症狀。

莊可鈞認為，脾胃具有令身體水液代謝、維持正常功能的作用，但當脾胃功能下降，身體的水分便無法正常代謝，進而產生濕氣，就可能引發春睏。以下4個飲食習慣，都會妨礙脾胃功能，加重濕氣問題。

1.喜歡吃生冷食物，如生魚片、瓜果類水果、冰品，或者喝冷飲。

2.食無定時、食無定量，或者不吃早餐，造成有時肚子會特別餓，有時卻吃得很多。

3.愛吃煎炸、烤炸及難消化食物。

4.愛飲酒、愛吃甜食。

若要改善濕重問題，有些會引起濕氣的食物都要避免，如芒果、冰品等。另外，可採用祛濕食療，常用食材包括茯苓、白朮、扁豆、赤小豆、薏米、芡實、蓮子，均有健脾化濕、利尿等作用，建議可用作煲湯或茶飲喝。

祛濕解睏茶

▸材料：茯苓4錢、白朮4錢、黨參4錢、藿香3錢、蒼朮3錢、石菖蒲3錢

▸做法：將上述藥材洗淨後放入1500c.c.的水，以大火煮沸後轉小火續煮約30分鐘，再過濾藥渣後，即可放入瓶中帶出飲用。

▸功效：茯苓、白朮健脾祛濕，黨參益氣健脾，藿香、蒼朮、石菖蒲芳香化濕，合用可幫助體內祛除溼氣，緩解睏乏。

若是感覺疲倦睡不飽，不必多睡，反而要加強四肢活動，使身體微出汗、新陳代謝活躍起來，即可驅除疲倦睡意。此外，建議也可多出去運動、去廣闊的場所散步，讓背部曬太陽補充天然陽氣。

而春天是萬物發芽，百花齊放的時節，適合到郊外活動，增加五官接受外界的刺激，也能讓精神較為振奮集中，適量運動能增加血液循環，讓心跳適當加速，提高腦部含氧量，並讓汗能夠順暢排出，是去除體內濕氣最好的方式。如此自然地順應時節，讓身體從冬天的養藏，逐步地轉成春天的升發，便不容易春睏上身。

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