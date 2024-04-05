我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

專家說28和這些彩券號碼 出現機率最高

餐廳付不起薪4月1日突然停業 員工以為是愚人節玩笑

愛吃高油、高糖食物小心腸胃鬧脾氣 學會5招消除脹氣

NOW健康／連慧婷 報導
（取材自NOW健康）
（取材自NOW健康）

平時你是否常在忙碌過後，找尋各種美食來犒賞自己？美食下肚後，胃腸就得開始工作，將食物進行消化、吸收，但如果暴飲暴食、攝取過多高油、高糖的食物，可能會讓胃腸功能異常，導致脹氣、胃食道逆流等讓人不適的症狀，不僅影響生活品質，還可能發生症狀持續或加劇的狀況。食藥署提醒，這些症狀造成的原因、緩解方法，以及就醫時機，都是不可忽視的問題。

台灣食藥署說明，人體的消化道中都會存在氣體，這些氣體來自於吞嚥時吞下空氣，或者受到食物種類的影響、食物消化分解過程造成的氣體。當氣體在腸胃道中，身體便會透過打嗝或放屁的方式適度排放，但若過於大量且無法正常排出，就會產生脹氣，讓人感到腹脹不適、噁心、嘔吐，甚至腹部痙攣、絞痛。

造成腸胃脹氣的原因有很多，如果是因為疾病造成脹氣，就要諮詢專業醫生來獲得正確且有效的治療。

食藥署解釋，脹氣若排除病因性原因，可從最基本的飲食習慣調整來緩解，以下為5種改善脹氣的好方法：

1.避免吃入過量食物：每餐盡量不要吃太飽或過量，可以減少氣體產生。當脹氣不舒服時，也可以考慮適量減少進食的份量。

2.避免食用產氣的食物：產氣性食物種類多，包含澱粉含量高的食物、不易消化或經發酵製成的食物，應依自身體質，減少食用容易脹氣的食物。如果脹氣已經讓你感到不適，建議先暫停攝取咖啡、酒類、乳製品、碳酸飲料、高油或高糖食物等。

3.避免吃東西時吃入過多空氣：用餐時盡量減少交談，而細嚼慢嚥也可減少脹氣產生。

4.適度運動以促進腸胃蠕動：此處指的運動，並非飯後做激烈運動，這會得到反效果，建議飯後可做伸展、瑜伽、散步等舒緩運動，以達到幫助消化、緩解脹氣的功效。

5.養成規律排便習慣：肚子累積太多糞便時，會感到脹氣不適。因此，養成固定時間排便，便有助於腸胃蠕動。

▲改善脹氣的5種方法。（圖／食藥署提供）

食藥署提醒，每個人腸胃道蠕動機能不同，對脹氣耐受度也不同，若不是因其他疾病造成脹氣，除了嘗試緩解方法外，也可諮詢藥師使用緩解脹氣的非處方藥，這類緩解脹氣的成分，包括如Dimethicone、Simethicone，其作用像界面活性劑，可用來降低氣泡的表面張力，讓消化道中的氣泡張力改變，氣泡就會比較容易破裂，並藉由打嗝或放屁排出，進而減緩脹氣不適。

NOW健康

咖啡

上一則

春睏竟與體內濕氣有關 中醫推1茶飲、除4習慣趕走睡意

延伸閱讀

脹氣不舒服如何緩解？ 食藥署教5招

脹氣不舒服如何緩解？ 食藥署教5招
日本小林製藥紅麴風暴 台灣至少3人受害

日本小林製藥紅麴風暴 台灣至少3人受害
罕見毒素米酵菌酸陸早有前例 台灣食藥署卻像無頭蒼蠅

罕見毒素米酵菌酸陸早有前例 台灣食藥署卻像無頭蒼蠅
王必勝暗指北市慢拍又改口 不問食安先問政治

王必勝暗指北市慢拍又改口 不問食安先問政治

熱門新聞

隔夜便當並不是毒素的溫床，將食物放在常溫超過2小時，才是產生毒素的關鍵。（本報資料照片）

「吃隔夜便當省錢的我會死嗎？」米酵菌酸惹恐慌 專家：好好冷藏就不怕

2024-03-28 05:13
寶林茶室食物中毒案2死，人心惶惶。（本報資料照片）

隔夜飯菜加熱再吃 醫指4觀念避免食物中毒

2024-03-29 05:03
英王查理三世日前宣布罹患癌症，但未透露是何種癌症。美國八卦雜誌報導查理罹患的是胰臟癌。（路透資料照片）

英王傳疑罹胰臟癌 醫曝「癌王」這症狀常輕忽

2024-03-31 01:53
枇杷要挑顏色愈深甜度愈高，果粒大顆愈圓的較佳。（本報資料照片）

枇杷護眼護心又抗癌 1天最多吃12顆

2024-03-28 02:00
正常人應每天攝取4700毫克的鉀，最簡單的方法是將高鉀水果和蔬菜納入飲食中。（圖／123RF）

吃含鉀食物護心 腎不好要節制

2024-04-01 02:00
攝取過多高油高糖的食物，可能會讓胃腸功能異常，導致脹氣、胃食道逆流等症狀。示意圖。（本報資料照片）

脹氣不舒服如何緩解？ 食藥署教5招

2024-03-31 04:46

超人氣

更多 >
超市買包裝好的生肉 這個跡象告訴你不新鮮

超市買包裝好的生肉 這個跡象告訴你不新鮮
吃草莓都隨便洗？顯微鏡下曝「蟲蟲在表皮亂竄」影片曝光嚇壞網友

吃草莓都隨便洗？顯微鏡下曝「蟲蟲在表皮亂竄」影片曝光嚇壞網友
安檢局：非法中國海產「魚扣」流入市面 扔棄勿食

安檢局：非法中國海產「魚扣」流入市面 扔棄勿食
川普金融詐欺民事訴訟1.75億擔保金被法院「退回更正」

川普金融詐欺民事訴訟1.75億擔保金被法院「退回更正」
維州警院華裔院長中文簽署畢業證遭拒收 引發爭議

維州警院華裔院長中文簽署畢業證遭拒收 引發爭議