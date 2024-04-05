愛吃高油、高糖食物小心腸胃鬧脾氣 學會5招消除脹氣

（取材自NOW健康）

平時你是否常在忙碌過後，找尋各種美食來犒賞自己？美食下肚後，胃腸就得開始工作，將食物進行消化、吸收，但如果暴飲暴食、攝取過多高油、高糖的食物，可能會讓胃腸功能異常，導致脹氣、胃食道逆流等讓人不適的症狀，不僅影響生活品質，還可能發生症狀持續或加劇的狀況。食藥署提醒，這些症狀造成的原因、緩解方法，以及就醫時機，都是不可忽視的問題。

台灣食藥署說明，人體的消化道中都會存在氣體，這些氣體來自於吞嚥時吞下空氣，或者受到食物種類的影響、食物消化分解過程造成的氣體。當氣體在腸胃道中，身體便會透過打嗝或放屁的方式適度排放，但若過於大量且無法正常排出，就會產生脹氣，讓人感到腹脹不適、噁心、嘔吐，甚至腹部痙攣、絞痛。

造成腸胃脹氣的原因有很多，如果是因為疾病造成脹氣，就要諮詢專業醫生來獲得正確且有效的治療。

食藥署解釋，脹氣若排除病因性原因，可從最基本的飲食習慣調整來緩解，以下為5種改善脹氣的好方法：

1.避免吃入過量食物：每餐盡量不要吃太飽或過量，可以減少氣體產生。當脹氣不舒服時，也可以考慮適量減少進食的份量。

2.避免食用產氣的食物：產氣性食物種類多，包含澱粉含量高的食物、不易消化或經發酵製成的食物，應依自身體質，減少食用容易脹氣的食物。如果脹氣已經讓你感到不適，建議先暫停攝取咖啡 、酒類、乳製品、碳酸飲料、高油或高糖食物等。

3.避免吃東西時吃入過多空氣：用餐時盡量減少交談，而細嚼慢嚥也可減少脹氣產生。

4.適度運動以促進腸胃蠕動：此處指的運動，並非飯後做激烈運動，這會得到反效果，建議飯後可做伸展、瑜伽、散步等舒緩運動，以達到幫助消化、緩解脹氣的功效。

5.養成規律排便習慣：肚子累積太多糞便時，會感到脹氣不適。因此，養成固定時間排便，便有助於腸胃蠕動。

▲改善脹氣的5種方法。（圖／食藥署提供）

食藥署提醒，每個人腸胃道蠕動機能不同，對脹氣耐受度也不同，若不是因其他疾病造成脹氣，除了嘗試緩解方法外，也可諮詢藥師使用緩解脹氣的非處方藥，這類緩解脹氣的成分，包括如Dimethicone、Simethicone，其作用像界面活性劑，可用來降低氣泡的表面張力，讓消化道中的氣泡張力改變，氣泡就會比較容易破裂，並藉由打嗝或放屁排出，進而減緩脹氣不適。

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