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愛玩手機 飛蚊症老小通吃 11歲就「看」出毛病

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治療飛蚊症，醫師表示目前有專門用來治療飛蚊症的雷射儀器，不過患者應慎重評估風治療風險；示意圖。（圖／123RF）
治療飛蚊症，醫師表示目前有專門用來治療飛蚊症的雷射儀器，不過患者應慎重評估風治療風險；示意圖。（圖／123RF）

生活在數位化的年代，長時間被3C產品包圍已是日常，然而，隨著現代人用眼習慣的改變，使得許多眼科疾病出現年輕化趨勢，台灣眼科醫師朱智盟表示，以台灣為例，目前收治過最小的飛蚊症個案年齡僅11歲。許多人可能或多或少有飛蚊症，如果症狀不嚴重，多休息眼睛避免惡化即可；但若這些症狀嚴重影響患者的視力及生活品質，甚至因為視線受阻而影響交通及行車安全，則可以考慮雷射治療加以改善。

飛蚊症成因與症狀1次看 嚴重影響生活可考慮進行雷射

朱智盟醫師說明，飛蚊症可能由許多原因所引起，例如年齡老化、高度近視、長時間使用3C產品，以及在燈光不足的環境下閱讀等。特別是隨著年紀的增長、眼睛的過度使用，或是因外傷撞擊等，使得玻璃體會逐漸變稀，粗大的纖維聚集，形成飛蚊症的黑點和模糊現象。

朱智盟醫師進一步指出，飛蚊症發生的原因大多數是來自於玻璃體退化，而這種退化可能是由於氧化自由基產生過多，導致玻璃體斷裂而形成飛蚊症。常見的症狀包括眼前感覺有無數小黑點在飛來飛去、半透明的不明物體阻礙眼前視線等。

雅鉻雷射專門治療飛蚊症 改善近8成適合中年以上患者

針對飛蚊症的治療，朱智盟醫師提到，目前有專門用來治療飛蚊症的雅鉻雷射（YAG）儀器，採用同軸YAG雷射原理，在施打前先以超音波觀察施打位置，施打眼球後房時，避開距離視網膜3至4mm及水晶體後囊3至4mm的危險區域，確保施打的安全性，將較大的塊狀玻璃體混濁物打碎或汽化至不影響視線的程度，單次施打約15分鐘，3次為1個完整療程，而且無任何手術傷口，可改善7至8成症狀，適合中年以上患者施打。

不過，現行治療方式仍需仰賴超音波進行2D位置判斷後進行治療，朱智盟醫師認為，展望未來能可望借助AI技術，實現3D空間判斷，以提高飛蚊症雷射治療的效果並降低風險。

此外，朱智盟醫師提醒，雷射主要適用於塊狀飛蚊及衛氏環（Weiss ring），而對於絲狀飛蚊或存在較長時間的飛蚊症效果不佳，呼籲患者在考慮治療時應慎重評估風險，每個療程間隔至少3個月，避免能量累積太大的風險。

朱智盟醫師強調，飛蚊症是1種普遍存在的眼科疾病，年齡介於40、50歲以上且飛蚊症症狀嚴重，經謹慎評估風險後，可考慮進行雷射治療，以改善生活品質。

(NOW健康：https://healthmedia.com.tw/main_detail.php?id=62284)

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