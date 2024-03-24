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日本紅麴保健食品傳傷腎 藥師解析：這1點怪怪的

記者沈能元／台北即時報導
日本小林製藥22日表示，旗下含有紅麴成分的營養補充劑恐會導致腎臟疾病，目前自主回收3款相關產品，並呼籲已經購買的民眾停止服用。（取材自小林製藥X）
日本小林製藥22日表示，旗下含有紅麴成分的營養補充劑恐會導致腎臟疾病，目前自主回收3款相關產品，並呼籲已經購買的民眾停止服用。（取材自小林製藥X）

日本小林製藥紅麴降膽固醇保健食品，驚傳導致13人出現腎臟疾病，緊急要求消費者停止食用。但中華民國藥師公會全聯會副發言人、藥師王明媛表示，一般來說，紅麴保健食品多經由肝臟代謝，這次日本受害民眾卻是腎臟損傷，這點還需日方進一步調查、檢驗，是否為保健食品內其他成分引起，目前真的不清楚，提醒國人吃紅麴保健食品須提高警覺，一旦出現強烈的肌肉痠痛等肝功能異常的副作用，應速就醫。

王明媛說，紅麴為天然發酵食品，醫學研究發現，其相關有效成份與目前降血脂（降膽固醇）藥物結構相似，許多業者將紅麴用做於降血脂保健食品的成份之一，但需注意的是，許多膽固醇偏高民眾也有在吃降膽固醇的藥物，或是吃魚油降低膽固醇、預防心血管疾病，但紅麴保健食品不可與降血脂藥物、魚油一起服用，主因是藥物、魚油都由肝臟代謝，在如此「吃太多」情形下，造成肝臟更大負擔。

王明媛指出，日前有名高膽固醇民眾到藥局諮詢，陳述最近正在吃醫院開立的降膽固醇藥物，但服用後總是感覺肌肉痠痛，但並未從事激烈運動，也未服用紅麴保健食品，她認為可能是藥物影響了肝功能，要求民眾盡速回到醫院檢查，必要時，可能需要調整藥物劑料，或更換其他治療藥物，避免肝功能持續損傷。

日本 中華民國 心血管疾病

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