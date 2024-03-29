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來美生子陷阱多 華女險遭熱心「孕友」騙財

眨眼次數減少或增加 可能與健康問題有關

挽面除毛常見3風險 4類膚質不適合

廖靜清
挽面屬於「拔毛」動作，除了痛，也會對皮膚造成過度刺激，操作不慎容易引起感染。(本報資料照片)
挽面屬於「拔毛」動作，除了痛，也會對皮膚造成過度刺激，操作不慎容易引起感染。(本報資料照片)

阿嬤級的「挽面」被喻為傳統美容技藝，靠著兩條細棉線，在臉上以「又」字型交叉來回，使用巧勁拔除汗毛。這項技術在台灣夜市、美容院、傳統市場仍然看得到，有些人會習慣定期挽面，還有些遊客慕名專程而來體驗這項台灣的古早技法。

台灣長庚醫院皮膚科主治醫師高珮菡指出，挽面是早期台灣女性保養皮膚的方式，先塗上帶著一股清香的白粉，再靠師傅運用棉線完成。其主要作用在於清潔、除細毛，棉線在臉部摩擦滾動，又可以達到清粉刺、去除老廢角質，皮膚看起來非常光滑。

古人認為，面部光滑無毛是純潔的象徵，在習俗裡有祛除汙穢的寓意，象徵開運、改頭換面，是早期婚嫁禮節之一。高珮菡說，適度幫臉部除毛，可以讓上妝更服貼，而且肌膚摸起來平滑柔嫩，因此，還是有許多人喜愛傳統式的挽面。

不過，挽面屬於「拔毛」動作，除了痛，也會對皮膚造成過度刺激，操作不慎容易引起感染風險。高珮菡表示，挽面最常見三種風險：

1.毛囊發炎：細緻的臉部皮膚受到棉線刺激所導致，有疼痛感、紅腫、發癢的症狀。

2.皮膚過敏：對使用的白粉過敏，或是挽臉過程破壞皮膚表層，引起不適反應。

3.傷口感染：本身有痘子、細小傷口，或線材沒有清潔而導致細菌感染。

高珮菡提醒，有容易冒痘、肌膚敏感、有濕疹或皮膚乾澀這四種膚質的人，並不適合挽臉，避免症狀加劇。膚質健康者雖然不會有太大問題，但挽臉次數不宜過度頻繁，一個月一至兩次為原則。若皮膚出現紅、腫、癢，一定要盡速就醫，停止再刺激肌膚。在選擇挽面的師傅和店家時，要注意「衛生」條件，包括場所環境、器材工具，挽面前後也要注意清潔。

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