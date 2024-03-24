我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

ISIS公開槍手血洗視角 民眾倒地繼續補槍 中彈男遭利刃反覆割胸

「穿名牌拿新款手機」亞裔女非法入美尋求庇護惹議

喝咖啡竟引蕁麻疹發作？ 醫：7成可靠這方法改善症狀

NOW健康／連珮妤 報導
(取材自NOW健康)
(取材自NOW健康)

咖啡也會引發蕁麻疹？台灣嘉義慈濟診所風濕免疫科醫師吳政翰日前收治1位女性病人，從去年起蕁麻疹就頻繁發作，多次就醫仍未能改善，後來求助吳政翰醫師，經過藥物治療和追蹤，發現她對咖啡過敏，所幸在戒除咖啡後，病情有了顯著改善。吳政翰醫師多年來研究蕁麻疹的飲食治療，已有許多成功經驗，他指出，7成的蕁麻疹病人可透過飲食調整，而改善症狀。

▲1位女性上班族喝咖啡後除了身上出現疹子外，還奇癢無比，讓她十分困擾。（圖／嘉義慈濟診所提供）

每天早上來1杯咖啡，對許多上班族來說，才能啟動1天的活力，但沒想到咖啡竟也會引起蕁麻疹。1位女性上班族原本即偶有蕁麻疹症狀，但自去年確診COVID-19後，蕁麻疹發作更頻繁，每次發作時除了身上出現疹子外，更是奇癢無比，讓她十分困擾，多次就醫也未能改善，經吳政翰醫師協助用藥及追蹤後，才找出過敏源竟是咖啡。

吳政翰醫師表示，這位病人的狀況很少見，因為咖啡並不被認為是主要過敏原。根據他於2022年發表的研究成果，約7成的蕁麻疹病人能透過飲食治療得到改善，他強調，雖然主流醫學文獻常表示蕁麻疹無法治癒，只能依賴藥物控制，但飲食調整實際上對許多病人都有幫助，常見引起蕁麻疹的食物包括蝦、酒和花生等。

吳政翰醫師指出，許多蕁麻疹病患不是一開始就對某些食物過敏，而是到中年後的某一個時間點，突然發現某種東西不能吃，目前學理上還不能完全說明此現象，根據他的臨床經驗推斷，可能是病人本身雖有過敏體質，但一開始吃進去的有害物質可以被體內的消化酵素消化掉。然而，當消化酵素被耗盡之後，症狀就會開始出現，此時不妨試著暫時性地避開特定食物，至少半年左右，讓身體充分恢復能量，或許是1種解決之道。

吳政翰醫師提醒，飲食引起的蕁麻疹與一般食物過敏不同，這些食物被稱為假性過敏原，難以透過減敏療法改善，且血液檢查可能無法檢測出來，但大部分的病人不會滿足於只是盲目吃藥控制，而是想要知道「我為什麼會這樣」。他建議，如果病情輕微，病人可以自行追蹤飲食反應，找出過敏原，經由飲食調整改善；若病情複雜，或者一直找不到原因，則可尋求醫師協助。

NOW健康報導

咖啡 檢測 健保

上一則

他苦惱「便便」總是擦不乾淨 醫師卻這樣建議

延伸閱讀

咖啡當水喝每天1千CC 上班族心臟如針刺、胃食道逆流

咖啡當水喝每天1千CC 上班族心臟如針刺、胃食道逆流
杯蓋竟脫落… 被Dunkin'咖啡燙傷 新州客人提告

杯蓋竟脫落… 被Dunkin'咖啡燙傷 新州客人提告
Cybertruck咖啡快閃店 矽谷夫妻打造

Cybertruck咖啡快閃店 矽谷夫妻打造
好酷...夫妻愛上烘豆 Cybertruck咖啡店受歡迎

好酷...夫妻愛上烘豆 Cybertruck咖啡店受歡迎

熱門新聞

英國凱特王妃透過BBC預錄的影片表示，她罹患癌症。（取材自BBC官網）

醫推敲凱特王妃可能罹患「這癌症」 40歲以上罹患機率升高

2024-03-23 05:35
女星奧利薇亞穆恩因為利用「乳癌風險計算機」評估自身狀況，及早發現乳癌並及早接受治療。(美聯社)

華裔混血女星罹癌切除雙乳 呼籲使用「乳癌風險計算機」

2024-03-18 20:10
汪小菲和大S離婚兩年多，還有許多官司在打。（本報系資料照片）

大S爆孕期遭7.7公斤「哈利波特精裝書」砸 醫曝搶救黃金15分鐘

2024-03-21 02:22
培根含高達90%的油脂，也因其為醃漬品所以含有高鈉，為了保存及增加顏色鮮艷會加入各種化學添加物，吃多恐增加大腸癌風險。(取材自unsplash.com/@thoughtcatalog)

營養師曝「6大超毒食物」早餐人氣品項竟上榜

2024-03-17 19:30
（取材自NOW健康）

紅殼蛋比白殼蛋營養？雞蛋營養多寡關鍵看這裡

2024-03-18 00:45
圖片來源 ／NOW健康

4方法預防骨質疏鬆 2治療降低骨折風險

2024-03-17 03:30

超人氣

更多 >
「是的，我解約啦」26歲女星無預警宣布告別演藝行業

「是的，我解約啦」26歲女星無預警宣布告別演藝行業
缺席教父追悼會 威廉第一時間知道凱特罹癌？

缺席教父追悼會 威廉第一時間知道凱特罹癌？
凱特罹癌接受「預防性化療」醫師分析哪些情況會動用該療法

凱特罹癌接受「預防性化療」醫師分析哪些情況會動用該療法
汪小菲鬧事成全網笑話 大S發聲一句話漂亮完勝

汪小菲鬧事成全網笑話 大S發聲一句話漂亮完勝
15歲中國留學生莫斯科遇恐攻 憶同行俄友「全身彈孔」

15歲中國留學生莫斯科遇恐攻 憶同行俄友「全身彈孔」