喝咖啡竟引蕁麻疹發作？ 醫：7成可靠這方法改善症狀

(取材自NOW健康)

喝咖啡 也會引發蕁麻疹？台灣嘉義慈濟診所風濕免疫科醫師吳政翰日前收治1位女性病人，從去年起蕁麻疹就頻繁發作，多次就醫仍未能改善，後來求助吳政翰醫師，經過藥物治療和追蹤，發現她對咖啡過敏，所幸在戒除咖啡後，病情有了顯著改善。吳政翰醫師多年來研究蕁麻疹的飲食治療，已有許多成功經驗，他指出，7成的蕁麻疹病人可透過飲食調整，而改善症狀。

▲1位女性上班族喝咖啡後除了身上出現疹子外，還奇癢無比，讓她十分困擾。（圖／嘉義慈濟診所提供）

每天早上來1杯咖啡，對許多上班族來說，才能啟動1天的活力，但沒想到咖啡竟也會引起蕁麻疹。1位女性上班族原本即偶有蕁麻疹症狀，但自去年確診COVID-19後，蕁麻疹發作更頻繁，每次發作時除了身上出現疹子外，更是奇癢無比，讓她十分困擾，多次就醫也未能改善，經吳政翰醫師協助用藥及追蹤後，才找出過敏源竟是咖啡。

吳政翰醫師表示，這位病人的狀況很少見，因為咖啡並不被認為是主要過敏原。根據他於2022年發表的研究成果，約7成的蕁麻疹病人能透過飲食治療得到改善，他強調，雖然主流醫學文獻常表示蕁麻疹無法治癒，只能依賴藥物控制，但飲食調整實際上對許多病人都有幫助，常見引起蕁麻疹的食物包括蝦、酒和花生等。

吳政翰醫師指出，許多蕁麻疹病患不是一開始就對某些食物過敏，而是到中年後的某一個時間點，突然發現某種東西不能吃，目前學理上還不能完全說明此現象，根據他的臨床經驗推斷，可能是病人本身雖有過敏體質，但一開始吃進去的有害物質可以被體內的消化酵素消化掉。然而，當消化酵素被耗盡之後，症狀就會開始出現，此時不妨試著暫時性地避開特定食物，至少半年左右，讓身體充分恢復能量，或許是1種解決之道。

吳政翰醫師提醒，飲食引起的蕁麻疹與一般食物過敏不同，這些食物被稱為假性過敏原，難以透過減敏療法改善，且血液檢查可能無法檢測 出來，但大部分的病人不會滿足於只是盲目吃藥控制，而是想要知道「我為什麼會這樣」。他建議，如果病情輕微，病人可以自行追蹤飲食反應，找出過敏原，經由飲食調整改善；若病情複雜，或者一直找不到原因，則可尋求醫師協助。

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