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牙齒不健康 網友常遇6大齒科問題「這項」最惱人

NOW健康／陳郁茹 報導
（圖／NOW健康提供）
（圖／NOW健康提供）

擁有一口健康美麗的牙齒是許多人的願望，因牙齒不僅是個人外型的門面之一，也直接關係到口腔與全身的健康。然而隨著生活節奏的加快及與日俱增的生活壓力，口腔與牙齒的照護也常在不知不覺中被忽略，長期下來便使許多民眾面臨各種齒科煩惱，影響健康與生活品質。《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近3個月內「齒科煩惱」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的齒科煩惱排行。

牙齒不齊不敢笑 牙套矯正後重拾自信

觀察近3個月內網友針對「齒科煩惱」相關話題的討論，可以發現「牙齒不整齊」最受網友熱議。許多民眾指出「門面的東西、第一印象很重要，很容易就敗在牙齒上了」，表示自己常會因在意齒列不整而不敢大方的露齒笑，紛紛哭訴「拍照也永遠都是微笑，都不能放開的把牙齒露出來」，常會影響到工作、感情等，導致喪失自信。

▲網友熱議６大齒科煩惱，缺牙、齲齒、牙結石等等皆上榜。（圖／《Social Lab社群實驗室》提供）

針對這些咬合不正、暴牙等問題，多數民眾常會選擇配戴牙套進行矯正。不少曾配戴過矯正器的網友指出「一直磨破嘴巴的那種痛苦，真的讓我忍受不住」，表示強度高，但舒適度、美觀度、配戴自由度等都較低的「傳統牙套」在配戴初期容易造成不適，因此近日越來越多人會選擇矯正力道相對緩和，但較美觀也不太影響日常生活的「隱形牙套」，雖然價格普遍比傳統牙套高，但不少網友認為相當值得。

缺牙矯正應慎選 以3大原則挑方案

隨著牙齒久經使用，許多人都免不了缺牙的問題，除了可能對外觀與自信心造成負面影響外，也容易降低咀嚼、消化功能，甚至影響發音。常見的解決方案有「植牙<」、「假牙」、「牙橋」等，皆各有優缺，不過不少網友直呼「植牙價格差很大」，從每顆台幣2萬到10萬的都有，並且還有醫生技術、材質等多重考量要素，令人難以抉擇，吸引其他網友分享經驗談，說道「建議先去做骨質密度檢查，植牙並不是所有人都適合」；而針對價格較低廉的牙橋，網友指出「牙橋要把旁邊2顆牙齒都磨到剩下一半，結果就是旁邊2顆壞的徹底後，要植牙3顆」，建議缺牙時還是盡量選擇「不傷牙齒，不傷骨頭，不傷牙周」的方式治療，以免要花費更多心力補牙。

「牙齒發黃」也讓不少民眾備感困擾。許多民眾習慣每天來一杯手搖，然而這類含有咖啡因的茶飲、咖啡等飲品，常被認為是導致牙齒變黃的主因，不少網友便推薦除了日常使用美白牙膏外，也可以諮詢看看美白貼片、冷光美白等療程，多方評估適合自己的改善方案。

你也有齒科煩惱嗎？若你也有以上困擾，建議還是及早尋求專業的醫療幫助，不僅可以解決眼前的疼痛和困擾，還能預防更嚴重的口腔問題，一起保持良好的口腔衛生習慣，享受更健康、更美好的生活。

# 首圖來源／Freepik

NOW健康

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