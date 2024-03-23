規律運動1年 長者不再怕蹲馬桶

長者每周從事150至300分鐘的中等強度有氧運動，能促進健康；示意圖。（圖／123RF）

世界衛生組織（WHO ）建議，65歲以上長者每周身體活動量至少有150至300分鐘中等強度有氧身體活動，每周三次促進平衡及防跌的身體活動。台灣衛福部國健署社區健康組長李嘉慧表示，每周至少從事150分鐘的中等強度有氧運動，能促進健康。有長者運動近一年，本來害怕的蹲式馬桶，現在已能順利克服，擁有更好的生活品質。

專家建議，長者每周從事150至300分鐘中等強度有氧運動，具有增加肌力與肌耐力、柔軟度、平衡感、心肺功能、行動能力、認知功能、情緒穩定、促進社交參與等八大好處。

以台灣為例，國健署已規畫2021年至2025年布建288處銀髮健身俱樂部據點，截至2023年已布建128處據點，今年將再布建36處據點。

許多據點不僅提供運動課程服務，且結合營養等衛教、手作課程或遊戲互動等項目，成為長者互相鼓勵、話家常、支持陪伴的第二個溫暖的家，共同促進銀髮族社會參與及貢獻，提升自我價值感。

一名參加銀髮健身房近一年的程女士表示，以前出門在外都在找坐式馬桶，但經過長期運動訓練，現在蹲式馬桶也沒問題，覺得下肢肌肉「很夠力」，覺得精神好、體態好，更找了親朋好友都一起來運動。

參與銀髮健身房運動兩年多的周大哥說，社區附近的運動課程都是「秒殺」，以前運動都不知道訓練「小肌肉」的重要性，只知道訓練二頭肌、三頭肌等，專業老師教導才知道怎麼運動、避免運動傷害。今年70歲的他，還是可以跳得很高，肌力測驗增加了一公斤，也勉勵親友「沒有健康，再多財富都是假的」。