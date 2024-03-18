每晚多次驚醒 女性睡眠健康被忽視

（取材自健康醫療網）

今年43歲的台灣旅遊作家帆帆貓日前在自媒體透露，明明沒有失眠，每天也都有睡足7小時，但因為半夜常常被自己打呼聲吵醒，或偶而有夜間頻尿的狀況變得淺眠，導致早上起床會很沒精神，覺得越睡越累，做過居家睡眠檢測 之後才知道自己有睡眠呼吸中止，一個晚上打呼的次數可以達到1000多次，因此專業醫師建議他使用陽壓呼吸器解決她打呼、夜間缺氧睡不飽的問題，睡眠品質也因此改善。

根據2024台灣睡眠醫學學會委託東森民調，針對605位30歲以上女性進行訪查，當中僅有35%對自己的睡眠品質感到滿意，然而面對睡眠問題時，卻超過8成女性未尋求醫生診斷或進行睡眠檢測專業醫療介入。

睡眠問題在女性群體中普遍存在，調查中顯示近半數的女性表示感覺睡眠不足與無法維持較長的睡眠，1/4則遭淺眠與夜尿問題，然而這些問題都可能與阻塞性睡眠呼吸中止症（OSA）有關。

臺大醫院睡眠中心李佩玲醫師表示，阻塞性睡眠呼吸中止症是由於患者在睡眠時上呼吸道肌肉塌陷引起缺氧，這可能導致患者每晚多次驚醒，無法獲得深度睡眠，從而影響身體的正常代謝和休息。

資深睡眠技師洪曉菁說明，雖然男性罹患睡眠呼吸中止症機率較女性高，但不代表女性沒有罹病風險，其實女性隨年齡增加盛行率也逐漸攀升。調查中根據STOP-BANG問卷發現女性在50歲後睡眠呼吸中止症高風險比例明顯增加，且有超過1/4為高風險族群。

李佩玲醫生強調，女性在進入更年期時應提高警覺。這一時期內，荷爾蒙的波動，雌激素和黃體素的保護作用下降、胰島素敏感度降低，使得呼吸道肌肉張力下降、肥胖機率上升，這些影響皆提升了睡眠呼吸中止症的風險。這些變化不僅影響外觀、自信心，更需注意的是健康的潛在威脅。但調查中發現近7成民眾都不知道睡眠呼吸中止症與女性荷爾蒙變化有關，凸顯女性面對此症的認識不足。

睡眠呼吸中止症不僅可能導致女性在意的皮膚狀況惡化和加速衰老，還會累積體內廢物，引發器官和血管發炎及受損，進而提高心臟病 、中風 、高血壓和肥胖等疾病風險，形成惡性循環。女性在睡眠呼吸中止症的臨床表現上多以白天疲累、頭痛、心情憂鬱或焦慮作為主訴。

調查顯示，當女性出現睡眠困擾時僅有16%選擇看醫生、做檢測，近1/5有睡眠困擾女性甚至選擇甚麼也不做。資深睡眠技師洪曉菁提醒，女性常為家中主要照護者，但往往因此忽略自身的健康也需要關照。2024世界睡眠日，台灣睡眠醫學學會理事長周昆達醫師即呼籲並鼓勵女性遇到睡眠困擾時更應該積極接受睡眠檢查和治療，以維持健康、提升生活品質。

資料來源：健康醫療網