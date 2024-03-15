糖尿病5大壞習慣 及早避開降低洗腎風險

糖尿病控制不佳，未來恐怕要洗腎。以台灣為例，末期腎臟病而需要洗腎的患者中，有47%是因為糖尿病所引起。糖尿病與洗腎息息相關，長期高血糖會使腎臟功能受損，腎臟科醫師提醒，糖尿病患者不是只定期回診就好，若忽略生活中的一些壞習慣，可能讓糖尿病腎病變、洗腎提前找上門。

糖尿病是一種慢性的代謝性疾病，主要表現包含血糖升高，尿中出現葡萄糖等。台灣恩主公醫院腎臟科蔡友蓮醫師表示，長期高血糖會使腎臟的小血管和腎絲球受損，損壞腎功能，稱為糖尿病腎病變，也是糖尿病最常見的併發症 之一。

初期可能沒有明顯症狀，但隨著疾病進展，腎臟受損愈來愈嚴重，可能會出現水腫、蛋白尿、高血壓 和腎功能受損等症狀。當疾病進展到晚期，腎臟無法維持正常的功能時，可能需要進行透析，也就是俗稱的洗腎，需要透過機器協助清除體內堆積的代謝廢物和過多的水分，以維持體內恆定。

蔡友蓮提醒，糖尿病與腎臟有著密切的關聯，血糖控制不佳的病人會有更高機會產生腎病變，以下為五項病患在生活中會使血糖升高，但容易忽略的事情：

1.不規律的進食時間：不按時進食或不規則進食可能會導致血糖起伏變大，造成血糖控制困難。特別是當服用糖尿病藥物時，若長時間不進食容易低血糖，而過度進食則會高血糖。

2.藥物交互作用：當病人合併使用其他藥物的時候，可能會影響血糖，例如使用類固醇時血糖會增加。因此使用相關藥品前要與醫師討論，謹慎使用並遵循醫生的建議。

3.缺乏運動：由於運動會增加身體對胰島素的敏感性，若缺乏運動，會使血糖難以有效控制，因此建議進行適量的運動。

4.飲食中的隱藏糖分：飲食中常見的加工食品、罐裝飲料、果汁、糖果等含有高糖分的食品，我們常忽略這些食品的含糖量，當過度攝入這些食品可能造成血糖升高。

5.生活作息不規律：由於睡眠時鐘被打亂，會導致賀爾蒙分泌異常，造成血糖升高。