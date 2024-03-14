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腎友護腎 不亂吃+維持運動習慣

姜至剛／台大醫院內科部醫師
腎友應維持固定運動的好習慣，運動時適度補充水分；示意圖。（圖／123RF）
腎友應維持固定運動的好習慣，運動時適度補充水分；示意圖。（圖／123RF）

隨著年紀增長，超過40歲以後，腎功能每年約下降1%，由於腎功能退化是不可逆的，因此我們要從各方面來降低腎臟老化速度。除了注意飲食、服用藥物外，運動也是保護腎臟不可或缺的一環。

腎臟是沉默器官，主要工作是代謝身體中的廢物。我們從飲食、呼吸進來的物質，經過身體吸收營養並代謝，最後水溶性的物質就是由腎臟處理，以尿液形式排出體外。

運動排汗可以促進體內各種循環，但無法取代腎臟代謝功能。腎功能不好的人，會導致身體代謝物無法完全排出，留在體內形成尿毒素，可能傷害身體並加速老化。

為了增進腎功能的保護，減少併發症發生，腎友除了做好飲食管理外，還要從事適度的運動。

腎臟病友容易提早老化，腎功能不佳者因為體內尿毒素累積進而造成肌肉萎縮，常有肌力不足或肌少症問題。透過適度運動可以維持體力，促進身體新陳代謝、心跳上升、加速循環，增強心肺功能，有助於維持血液灌流，促使尿毒素排出，因此運動不僅對腎臟有益，更是全身性的改善。但要記得在運動中及運動後，必須補充適量水分及蛋白質。

進行高強度運動前，要有妥善的準備並評估自己體能是否足夠，若沒有適度訓練就貿然從事過度運動，可能導致「橫紋肌溶解症」，造成急性腎臟衰竭，甚至危及生命。

當運動過量時，也可能引起橫紋肌溶解症，特別是發生在平日沒有訓練或練習不夠的運動者身上。橫紋肌溶解症是指身體橫紋肌受到破壞導致肌肉細胞壞死及細胞膜破裂，使細胞內組織及肌球蛋白滲漏到血液，最終排出體外。嚴重情況可能造成結晶阻塞腎小管，引起急性腎衰竭。

有氧運動或無氧運動對身體健康有益，有氧運動如慢跑或游泳，能提升心肺功能及耐力，有助於改善血液循環和降低心血管疾病的風險；無氧運動如舉重或短跑，專注於增強肌肉力量和大小，有助於提升基礎代謝率，可避免年齡增長所引起的肌肉質量流失。

建議腎友維持固定運動的好習慣，運動時適度補充水分，運動後著重均衡飲食，在護腎的道路上，走得更平順。

併發症 心血管疾病

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