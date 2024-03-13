變瘦後顯老？減重5問打破迷思

很多女生擔心開始減重後，胸部可能會縮水；示意圖。（圖／123RF）

想要減腰圍，醫師和營養師都認為，飲食和運動仍是減重 不二法門，甚至略為改變生活方式，也能產生減重的效果。

台灣長安醫院家醫科醫師彭馨儀說，最簡單的方式，是先增加身體活動，像是逛街、整理家務，甚至是滑手機時從躺著改成坐著都算。營養師張育胥也說，增加身體活動度，如搭車者可提前一至兩站下車走路回家、爬樓梯取代搭電梯等，以此增加平時活動量，並在休假日時至住家附近的公園、河堤快走30分鐘，都可以增加熱量的消耗以達減重效果。

Q：怎麼做運動，才有最佳效果？

A：彭馨儀說，如果身體狀態適合較強度的訓練，飲食又調整良好，「高強度間歇運動」是個好選擇。也就是藉由超短時間，例如單次八秒，共八分鐘的方式，提升心跳的技巧，不僅讓運動的心理障礙減低，減脂效果還比40分鐘的傳統中強度有氧更好，適合生活緊湊、時間零碎的現代人。

根據大型研究，高強度間歇運動不只減少全身體脂肪，還能顯著減少腹部脂肪量，包含內臟脂肪，以及更難透過飲食調整改善的皮下脂肪。

Q：做腹部運動，可以局部瘦身？

A：有些人腹肌運動做了半天，卻不見效果。彭馨儀說，肌肉與脂肪是不同組織，不會互相轉換。如果想瘦肚子，透過飲食改變，達成全身性的減脂，會比運動更有效，有句話說「腹肌是在廚房練成的」，就是這個意思。

Q：快速瘦身後，為何露出老態？

A：有些人瘦身之後，看起來皺紋變多顯得老態，如何成功減重不顯老？彭馨儀說，有些減重法標榜快速瘦身，但往往導致肌肉與水分流失過多。失去肌肉支撐的皮膚，容易產生皺紋和鬆弛，缺少水分的皮膚會變得乾燥，進而失去光澤感。建議瘦身要循序漸進，保持營養均衡，勿採用激烈、快速的方式減重。

Q：減重不減肌，還能保持胸圍？

A：很多女生擔心開始減重後，胸部可能會縮水，其實只要在飲食上補充足夠的蛋白質，尤其像乳製品、豆製品、牡蠣等蛋白質，並且適量補充像無糖豆漿或山藥等富含大豆異黃酮的食物，及富含維生素C的水果，同時加入「胸推」等訓練胸肌的重量訓練，除了胸部不縮水，還能更挺立漂亮。

他說，把重訓加入平日的運動中，可以增強肌肉、幫助脂肪燃燒、促進葡萄糖代謝及運用以穩定血糖、增加基礎代謝率。每周做兩至三次的重量訓練，重訓結束後再做30至60分鐘快走或跑步等有氧運動，可以延長脂肪燃燒時間，增加熱量消耗。

Q：喝水也會胖，真有易胖體質？

A：彭馨儀說，影響體態的因素包含疾病、藥物、基因、環境等。如果覺得自己很難瘦下來，可以找醫師評估是否有甲狀腺低下等內分泌疾病，或是有使用特定藥物。

張育胥也說，某些減重方法，例如特殊飲食、保健食品和藥物，對特定族群會有危害。如果希望自主減重，參考國健署的成人肥胖指引，是個安全的選擇。