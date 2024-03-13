只吃蔬果、只靠運動…NG減肥恐傷身

許多人減重，以為只吃蔬果就會變瘦，專家提醒，可能會導致營養不良。（圖／123RF）

減重 是許多人一輩子的課題，營養師指出，減肥偏方多，不論網路廣告或口耳相傳減重方法都有迷思，減重者仍應先建立健康減重的觀念，才能減掉肥肉、贏得健康。

1.單一食物減肥法

除了營養不良，可能造成脂肪肝。台灣衛福部桃園醫院營養師涂秀蓮表示，許多人減重，以為不吃肉、只吃蔬果就會瘦。雖然蔬菜含豐富纖維素，容易有飽足感，實際上，只吃蔬菜不能供給身體所需營養，可能導致營養不良，身體反而會消耗原本的肌肉及內臟組織，不但減脂不成，反衍生肌少症。

網路上流行的水果減重法，包括只吃香蕉、只吃蘋果、只吃葡萄柚等方式，涂秀蓮表示，有些人想藉此達到暫時減肥成功的效果，但除了營養不良，如果不能控制總熱量攝取，水果中豐富的果糖反而容易在體內轉化成三酸甘油酯，造成血中三酸甘油酯過高，甚至脂肪肝。

2.瀉肚子減肥法

瀉肚子排不掉體脂肪。有人利用「努力瀉肚子」減重，涂秀蓮指出，不管是中藥減肥茶、市售油切茶、高纖粉，都是利用降低食欲或增加飽足感，甚至加速腸胃蠕動增加糞便排出，但實際上脂肪層是皮下組織，不在腸胃道裡，排出來的頂多是食物的油脂，不會是體脂肪。

脂肪是透過能量的轉換，代謝成小單位的游離脂肪酸和甘油，提供身體組織和肌肉運作的能量。身體可以「消耗」體脂肪，卻不可能「拉出」體脂肪。

3.只靠運動減肥法

得加上飲食控制，才能達成減重目標。有些人對食物難忌口，有「靠運動就會瘦」的想法。涂秀蓮表示，任何運動在前30分鐘主要消耗肝糖，超過30分鐘才會開始消耗體內脂肪，所以耐力型的運動才是燃燒脂肪的主要途徑。一周3次、一次30分鐘的中度運動，約可以消耗300大卡，持續一個月後僅減約0.5公斤，中度運動包含快走、騎腳踏車、滑雪、網球、跳舞等。

在減重部分，運動屬於輔助工具之一，不能單靠運動就想減重，還是要以飲食控制及生活上習慣的改變為主。但每周規律運動，即使體重沒有降低，也可以降血壓、降血脂和增加胰島素的敏感性。

一般輕度運動建議在飯後一小時，中度運動在飯後兩小時，高度運動在飯後三小時。不建議飯後馬上運動，因為飯後胰島素分泌上升，會抑制脂肪分解，且進食後腸胃等消化器官需要大量血液消化吸收，當全身肌肉在運動時，也需要大量血液參與，導致消化吸收功能紊亂，這種紊亂既影響運動效果又危害身體。

有些人作了運動不瘦反而變重，可能原因為：

1. 飲食不忌口：運動會促進食欲，若不忌口，消耗的熱量都比不上吃進去的熱量多。

2. 沒有持之以恆：或是沒有達到該有的運動量。

3. 做錯運動：舉例來說，無氧運動例如重量訓練等，目的是讓肌肉更結實，減肥效果非常有限。而有氧運動，像是快走、慢跑、騎腳踏車等，才可以讓心跳持續性加速，提高新陳代謝率，達到燃燒脂肪的效果，這一類運動才適合減重。

而持續運動的祕訣，包括：選擇自己真正喜歡的運動；把運動列為行事曆中最優先順序，變成生活的一部分；找伴一起運動；生活中多走路少開車，多走樓梯少搭電梯等，增加日常的身體活動。最後就是不要輕易放棄，即使中斷運動，也要要求自己接續下去。