【食力】腸胃消化不良影響生活品質？中醫師推2藥材緩解

腸胃消化不良「完穀不化」，醫師指出，可以藉由「白朮」與「白芍」來緩解和治療；示意圖。（圖／123RF）

59歲的張先生近1年多來為腸胃消化不良所困擾，經常剛吃完東西不久後立即有肚子脹痛、屁聲連連、還有一直跑廁所的煩惱，每天平均會拉肚子5次，嚴重影響到生活作息。2024年1月時，張先生到臺北市立聯合醫院（簡稱北市聯醫）中興院區中醫科求診，確診為「肝旺脾虛」症型，經服用中藥治療1周後，症狀獲得改善。

完穀不化 白朮、白芍治療

北市聯醫中興院區中醫科主任林在裕指出，現代人講的「腸胃消化不良，吃什麼拉什麼」即中醫所謂的「完穀不化」，也就是腸胃消化吸收功能異常導致的腹瀉或糞便中有未消化的食物，會發生「吃青菜大便出來還是青菜」的狀況，完全無法吸收食物中營養物質。

林在裕表示，像這種症狀，可使用中藥「白朮」與「白芍」來治療。「白朮」可促進消化吸收功能，而「白芍」能抑制腸胃過度蠕動，進而使腸胃功能健全，讓消化不良、腹脹、腹痛及腹瀉的症狀能得到緩解。

患者清淡飲食 少量多餐

林在裕建議患者平時應注意飲食，多吃清淡易消化的食物，最好是少量多餐，並多攝取足夠的水份與電解質，避免暴飲暴食，少吃油膩、生冷、辛辣刺激的食物。還有，精神因素也是造成消化不良的主要加重因子，因此要特別注意保持愉快的心情並適時紓解壓力。如果腹瀉問題持續或更嚴重，糞便產生不正常顏色或氣味則應立即詢問醫師。

(本文授權轉載自食力)