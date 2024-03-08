我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約州府甫宣布地鐵增派千名警力 又1乘客被刺傷

紐約法拉盛詐騙、竊盜增 當心陌生人搭訕

【食力】腸胃消化不良影響生活品質？中醫師推2藥材緩解

文／編輯部
腸胃消化不良「完穀不化」，醫師指出，可以藉由「白朮」與「白芍」來緩解和治療；示意圖。（圖／123RF）
腸胃消化不良「完穀不化」，醫師指出，可以藉由「白朮」與「白芍」來緩解和治療；示意圖。（圖／123RF）

59歲的張先生近1年多來為腸胃消化不良所困擾，經常剛吃完東西不久後立即有肚子脹痛、屁聲連連、還有一直跑廁所的煩惱，每天平均會拉肚子5次，嚴重影響到生活作息。2024年1月時，張先生到臺北市立聯合醫院（簡稱北市聯醫）中興院區中醫科求診，確診為「肝旺脾虛」症型，經服用中藥治療1周後，症狀獲得改善。

完穀不化 白朮、白芍治療

北市聯醫中興院區中醫科主任林在裕指出，現代人講的「腸胃消化不良，吃什麼拉什麼」即中醫所謂的「完穀不化」，也就是腸胃消化吸收功能異常導致的腹瀉或糞便中有未消化的食物，會發生「吃青菜大便出來還是青菜」的狀況，完全無法吸收食物中營養物質。

林在裕表示，像這種症狀，可使用中藥「白朮」與「白芍」來治療。「白朮」可促進消化吸收功能，而「白芍」能抑制腸胃過度蠕動，進而使腸胃功能健全，讓消化不良、腹脹、腹痛及腹瀉的症狀能得到緩解。

患者清淡飲食 少量多餐

林在裕建議患者平時應注意飲食，多吃清淡易消化的食物，最好是少量多餐，並多攝取足夠的水份與電解質，避免暴飲暴食，少吃油膩、生冷、辛辣刺激的食物。還有，精神因素也是造成消化不良的主要加重因子，因此要特別注意保持愉快的心情並適時紓解壓力。如果腹瀉問題持續或更嚴重，糞便產生不正常顏色或氣味則應立即詢問醫師。

(本文授權轉載自食力)

上一則

鳥山明急性硬膜下血腫過世 醫喊不常見但要特別注意一事

延伸閱讀

5日是24節氣「驚蟄」 兩器官不養生 中醫師：影響一整年

5日是24節氣「驚蟄」 兩器官不養生 中醫師：影響一整年
他吃飽就拉 1天跑5次廁所 中醫2藥材對症下藥緩解

他吃飽就拉 1天跑5次廁所 中醫2藥材對症下藥緩解
永發針灸理療中心痛症權威 36年經驗著名中醫師鄒長銜主理

永發針灸理療中心痛症權威 36年經驗著名中醫師鄒長銜主理
初春咳嗽、腹瀉患者增 中醫曝調養方式：賞花有幫助

初春咳嗽、腹瀉患者增 中醫曝調養方式：賞花有幫助

熱門新聞

使用不鏽鋼餐具應具有耐碰撞、耐酸鹼、耐熱等特性，避免把重金屬吃下肚；示意圖。（圖／123RF）

不鏽鋼餐具 或致錳中毒？

2024-03-06 01:00
衛生官員建議，即使在秋季已經接種補強針，年長者仍應該再接種另一劑新冠肺炎疫苗。(路透)

即使已接種補強針 CDC：65歲以上仍應再打這種新冠疫苗

2024-03-01 17:49
藝人小S公公許慶祥（左）1日早上突然在家裡因心肌梗塞離世，享壽84歲。（本報資料照片）

小S公公心肌梗塞過世 醫曝發作徵兆：寧可被罵也要就醫

2024-03-02 03:48
英國凱特王妃1月接受腹部手術，預計休養到4月，外媒報導，凱特可能罹患「克隆氏症」。 （美聯社）

症狀似盲腸炎？凱特王妃疑罹克隆氏症 醫：罹癌風險高

2024-03-03 21:29
開業中醫師吳明珠說，春天應多外出爬山、賞花，眼睛多看五顏六色的花朵，有助疏肝理氣，保持心情愉悅。（本報資料照片）

5日是24節氣「驚蟄」 兩器官不養生 中醫師：影響一整年

2024-03-05 04:10
圖片來源 ／健康醫療網 健康醫療網

幽門螺旋桿菌是胃癌元凶 「6類人」及早篩檢

2024-03-08 00:00

超人氣

更多 >
傳大S挨轟難過？經紀人震驚：一切都不在意料之內

傳大S挨轟難過？經紀人震驚：一切都不在意料之內
4種每月帳單 別設定自動付款

4種每月帳單 別設定自動付款
紐約哈德遜河浮屍 警證實為詐騙華女曾志穎

紐約哈德遜河浮屍 警證實為詐騙華女曾志穎
今年造訪這些地區 機票價格可能降

今年造訪這些地區 機票價格可能降
拜登國情咨文：調高企業稅、年收入40萬以下家庭減稅

拜登國情咨文：調高企業稅、年收入40萬以下家庭減稅